تعرّف على أخطر الأمراض المنقولة جنسيا وأعراضها وأهم الأسباب

أوضح اختصاصي جراحة المسالك البولية الدكتور مروان الزعبي أن معظم الأمراض المنقولة جنسيًّا تؤثر على كل من الرجال والنساء، ولكن في كثير من الحالات يمكن أن تكون المشاكل الصحية التي تسببها هذه الأمراض أكثر حدة لدى النساء، خاصة في حالة الحمل، فقد يتسبب ذلك في إجهاض الجنين أو بعض المشاكل الصحية الخطيرة للطفل.

وأضاف ضيف برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر أن الأمراض المنقولة جنسيًّا لا تسبب بالضرورة أعراضًا أو قد تسبب أعراضًا خفيفة، ولذلك قد يصاب شخص ما بعدوى ولا يعرف ذلك ثم يقوم بنقل المرض إلى الآخرين.

ووفقًا للطبيب، يوجد أكثر من 20 نوعًا من الأمراض المنقولة جنسيًّا، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

• أمراض بكتيرية: وتشمل السيلان والزهري والكلاميديا.

• أمراض فيروسية: وتشمل فيروس الورم الحليمي البشري، والهربس التناسلي، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

• أمراض طفيلية: وتشمل داء المشعرات.

وتنتقل الأمراض المنقولة جنسيًّا بشكل عام عن طريق الاتصال الجنسي، وقد تنتقل البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات التي تسبب الأمراض الجنسية من شخص إلى آخر في الدم أو السائل المنوي أو سوائل الجسم الأخرى، وفي بعض الأحيان يمكن أن تنتقل هذه العدوى غير الجنسية من الأمهات إلى أطفالهن أثناء الحمل أو الولادة، أو من خلال عمليات نقل الدم والإبر المشتركة.

تنتقل الأمراض المنقولة جنسيًا – أو العدوى المنقولة جنسيًا – بشكل عام عن طريق الاتصال الجنسي، ويُمكن أن تنتقل البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات المسببة للأمراض المنقولة جنسيًا من شخص لآخر عن طريق الدم أو السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية وإفرازات الجسم الأخرى.#مع_الحكيم pic.twitter.com/B6qmWeZkng — مع الحكيم (@m3alhakim) September 2, 2022

وأوضح الدكتور الزعبي بعض العلامات والأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بعدوى منقولة جنسيًّا، وتشمل:

• التقرحات أو النتوءات على الأعضاء التناسلية

• ألم أو شعور بالحرقة أثناء التبول

• إفرازات القضيب

• إفرازات مهبلية غير عادية أو ذات رائحة غريبة

• نزيف مهبلي غير عادي

• ألم أثناء الجماع

• التهاب الغدد الليمفاوية وخاصة في الفخذ

• آلام أسفل البطن

• الحمّى

وعلى الرغم من أن العلامات والأعراض قد تظهر بعد بضعة أيام من التعرض للإصابة، فإن الأمر قد يستغرق سنوات قبل ملاحظة أي مضاعفات خطيرة، وذلك اعتمادًا على نوع العدوى المنقولة جنسيًّا.

وشدد الطبيب في حديثه للجزيرة مباشر على أن أهم أسباب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًّا هي ممارسة الجنس مع شركاء متعددين، أو العلاقة غير الطبيعية خارج إطار الزواج، فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم التواصل معهم جنسيًّا، زادت المخاطر.

فضلًا عن أن وجود تاريخ من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي تجعل من السهل على مرض آخر أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وهو ما يحدث في حالة تعدد الشركاء مع بائعي وبائعات الهوى بالإضافة إلى مدمني الكحول والمخدرات، ولذلك يحدث نصف الإصابات الجديدة المنقولة بالاتصال الجنسي لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، على حد قوله.

وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص في المراحل المبكرة من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لا يعانون أي أعراض، فإن الفحص الجنسي مهم لمنع حدوث مضاعفات خاصة بعد الانخراط في ممارسات جنسية غير طبيعية خارج إطار الزواج، حيث تشمل المضاعفات المحتملة:

• آلام الحوض

• التهاب العين

• التهاب المفاصل

• التهاب الحوض

• العقم

• بعض أنواع السرطان، مثل سرطانات عنق الرحم والمستقيم المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري

من جانبها، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا، على الرغم من أنه يمكن إعطاؤه في وقت مبكر من عمر 9 سنوات حتى سن 26.