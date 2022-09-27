سلطنة عمان تحقق إنجازا عالميا بشأن القضاء على انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل

حصلت سلطنة عُمان على شهادة الاعتراف الدولية بالقضاء على انتقال فيروس مرض نقص المناعة البشري (الإيدز) ومرض الزهري من الأم إلى الطفل، من منظمة الصحة العالمية، لتكون بذلك أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة العالمية المرموقة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، تُحقق السلطنة بحصولها على هذا الاعتراف هدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة العالمية 2030-2022 الرامي إلى تحقيق القضاء على نقل فيروس مرض نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل في 50 دولة على الأقل بحلول عام 2025، وفي 100 دولة بحلول عام 2030.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه سيتم تسليم شهادة الاعتراف الدولية في حفل رسمي يُقام غدًا الأربعاء بحضور رفيع المستوى من خبراء محليين ودوليين وتحت رعاية وزير الصحة الدكتور هلال بن علي السبتي.

ويرجع حصول سلطنة عُمان على هذا الإنجاز إلى عدة عوامل منها: دمج مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم الرعاية للأم والطفل في جميع محافظات سلطنة عُمان، إضافة إلى وجود شبكة مختبرات تقوم بإجراء فحوص عالية الجودة، وأنظمة محدثة لعلاج الإيدز ونظام إلكتروني في جميع المؤسسات الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة للمؤسسات الصحية الخاصة.

وبدأ مشروع القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل في السلطنة بقرار وزاري في يوليو/تموز 2020 بتشكيل لجنة وطنية تقوم بالعمل على مراجعة وتحسين السياسات لمشروع القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل.