خبراء بريطانيون: نمط حياة سيئ يسبب نحو 400 إصابة بالسرطان يوميا كان يمكن تفاديها

حذر خبراء من أن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الكحولية والتعرض المفرط للشمس يساهم في حدوث حوالي 400 إصابة بالسرطان يوميا في المملكة المتحدة كان يمكن تفاديها، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقدّر الخبراء أنه يمكن تجنب حوالي 155 ألف تشخيص بالسرطان كل عام إذا اتبع البريطانيون نمط حياة صحي، إذ يُعد تقليص تناول اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة وشرب الكحول من بين توصيات الصندوق العالمي لأبحاث السرطان.

ونقلت الصحيفة إحصائيات عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان -الذي يموّل العلماء في جميع أنحاء العالم لفحص طرق الوقاية من السرطان- أنه تم تشخيص أكثر من 387 ألف شخص بالسرطان بين عامي 2019 و2020، بزيادة قدرها 20 ألف شخص خلال عامين على الرغم من تعطل الخدمات الصحية أثناء جائحة كورونا.

وأكدت المنظمة الخيرية أنه يمكن منع حوالي 4 من كل 10 من هذه الحالات من خلال اختيارات أفضل لنمط الحياة، مثل تناول طعام صحي، والامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة.

بين الأكثر شيوعا والأشد فتكا

ووفق الصندوق العالمي، كان سرطان الثدي هو النوع الأكثر شيوعًا خلال العامين يليه سرطان البروستاتا، ولا يزال سرطان الرئة هو الأشد فتكًا وثاني أكثر الأنواع انتشارًا.

كما ارتفعت حالات الإصابة بسرطان الجلد القاتل الذي يمكن أن يكون سببه التعرض المفرط للشمس، وكان هناك أكثر من 44 ألف تشخيص بسرطان الأمعاء أدت أكثر من 17 ألف منها إلى الوفاة، وهو النوع الذي يرتبط بعوامل نمط الحياة بشكل كبير.

وأوضح الصندوق أيضًا أن زيادة الوزن أو السمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بـ13 نوعًا من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والرحم والأمعاء والكبد والكلى والبنكرياس. وتشير التقديرات إلى أن التدخين مسؤول عن 70% من حالات سرطان الرئة أي ما يقرب من خُمس حالات السرطان الجديدة كل عام.

ولكن نظرًا لأن حوالي ثلثي البالغين وثلث الأطفال يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فقد حذر الخبراء من أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يصبح التدخين هو السبب الرئيسي للمرض.

وقالت الدكتورة فانيسا جوردون ديسيغو من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إن تزايد عدد المسنين سيشهد استمرار ارتفاع الأرقام خلال العقود القليلة القادمة.

لكنها أشارت إلى أنه يمكن تقليل احتمالات الإصابة بالعديد من أنواع السرطان عن طريق تجنب الكحول وتناول ما لا يزيد على ثلاث حصص من اللحوم الحمراء في الأسبوع والقليل من اللحوم المصنعة أو تجنبها تماما.

وتشمل التدابير الأخرى البقاء بأمان من أشعة الشمس والتزام الأمهات بالرضاعة طبيعية لأطفالهن إن أمكن.