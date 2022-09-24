مع الحكيم.. هل يساعد تناول وجبة إفطار كبيرة على فقدان الوزن؟ (فيديو)

كشف باحثون في علم التغذية بجامعة أبردين الاسكتلندية أن تناول وجبة فطور كبيرة يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشعور بالجوع.

ولاحظ الباحثون في التجربة انخفاض مستويات الشهية والجوع لدى الأشخاص الذين تناولوا وجبة كبيرة في الإفطار.

وشارك في التجربة 30 شخصا، واستمرت شهرين.

كما أشارت الدراسة إلى أن المساء يعتبر وقتا سيئا لتناول الطعام لأن ساعة الجسم البيولوجية تحول عملية التمثيل الغذائي نحو النوم.

وأِشارت دراسات أخرى إلى فوائد التأخر في تناول أول وجبة في اليوم، مما قد يساعد على السيطرة على مستوى السكر في الدم والتحكم في الجوع، وذلك في إطار نظام الصيام المتقطع الذي رجحت دراسات عديدة مؤخرا أنه وسيلة لخفض الوزن وتعزيز صحة الجسم.

وتعليقا على هذه الدراسة، أوضحت المختصة بالتغذية العلاجية أحلام زيدان الحلبي لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أنه بسبب اختلاف إيقاعات التمثيل الغذائي، يرى العلماء أن الطريقة التي نعالج بها وجبات الطعام تختلف أثناء اليوم.

وأضافت أن هذا يفسر أن تناول المزيد من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم وسعرات حرارية أقل في المساء يساعد على إنقاص الوزن، وذلك بسبب التغييرات في الشعور بالجوع ونقص كمية الطعام الذي يرغب الشخص في تناوله.

كما أشارت المختصة بالتغذية إلى أن أهم فوائد تناول إفطار دسم هي الاختلافات في تأثيرات الطاقة في وقت مبكر مقابل تناول الطعام الخفيف.

وأكدت الضيفة ما يوصي به الأطباء وخبراء التغذية من ضرورة الحرص على النظام الغذائي المتوازن، والمتابعة الدورية مع المختصين عند الرغبة في اختيار الحمية المناسبة لأن كل جسم يختلف عن الآخر.