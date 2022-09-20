10 نصائح طبية للتعامل مع الأزمات القلبية المفاجئة

تعد الأزمات القلبية المفاجئة من أبرز المشكلات الصحية التي تفرض أن يتعامل معها المرء بطريقة صحيحة وعاجلة، سواء المصاب بها أو من يشهد وقوعها بقربه.

الطبيب محمد أسمر، مدير مركز المدينة الصحي في إسطنبول، قدم مجموعة من النصائح للتعامل مع حالات الأزمة القلبية المفاجئة.

واستهل أسمر حديثه بالقول: الأزمة القلبية هي حالة طارئة يحدث فيها نقص في التروية الدموية لعضلة القلب نتيجة انسداد الشرايين التاجية بسبب تراكم الشحوم والكولسترول داخلها.

وأضاف: عوامل خطورة الإصابة هي لمرضى القلب وارتفاع الكولسترول أو السكر أو ضغط الدم، والمدخنين، ومن عنده زيادة في الوزن، وإذا كان أفراد العائلة يعانون من أمراض قلبية.

وشدد على أنه إذا كان لديك أحد عوامل الخطر أعلاه فيجب عليك أخذ التدابير اللازمة بزيارة طبيب القلب للفحوصات الدورية.

وفيما يلي النصائح التي قدمها الطبيب أسمر: