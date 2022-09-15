خبير لـ”مع الحكيم”: الدول العربية تشهد زيادة في الإصابة بأخطر نوع من ضمور العضلات الشوكي (فيديو)

استعرض برنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر تفاصيل مهمة عن مرض ضمور العضلات الشوكي الخطير الذي يسبب مضاعفات خطيرة تصل إلى وفاة أغلب الأطفال المصابين به.

وقال ضيف مع الحكيم الدكتور محمود فوزي، استشاري طب أعصاب الأطفال في مركز سدرة للطب والأستاذ في جامعة وايل كورنيل بقطر والأستاذ الزائر بجامعة كينغستون البريطانية، إن هذا المرض يصيب طفلًا واحدًا من بين كل ستة آلاف إلى عشرة آلاف طفل في العالم، بينما يصيب المرض واحدًا من بين كل ثلاثة آلاف في الدول العربية.

كما أشار إلى أن واحدًا من بين كل 40 شخصًا يحمل المرض في أوربا وأمريكا، بينما يحمل شخص واحد من بين كل 20 شخصًا للمرض في الدول العربية، وهو ما يعزز فرصة زواج شخصين حاملين للمرض وولادة أطفال مصابين بالمرض.

وأضاف أنه في معظم الحالات لا يمكن أن يولد الطفل مصابًا بالضمور العضلي الشوكي إلا إذا كان لدى كلا الوالدين جينًا معيبًا يسبب هذه الحالة.

يعرض برنامج #مع_الحكيم على قناة #الجزيرة_مباشر في حلقة خاصة تفاصيل مهمة عن العلاج الجيني الأغلى في العالم “زولجينسما” الذي يبلغ سعره نحو مليوني دولار، وهو دواء يعالج مرض ضمور العضلات الشوكي الخطير.. تعرف أكثر على التفاصيل 👇👇https://t.co/AkoGZTPbA7 — مع الحكيم (@m3alhakim) September 13, 2022

ويعد ضمور العضلات الشوكي حالة وراثية تجعل العضلات تضعف وتسبب مشاكل في الحركة، وتزداد سوءًا بمرور الوقت، وتبدأ أعراض المرض في الظهور في أعمار مختلفة.

وهناك أنواع عدة من هذا المرض: