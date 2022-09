عالمة أحياء حائزة على نوبل: علميا الإنسان إما ذكر أو أنثى فقط وما يقال غير ذلك “هراء”

قالت عالمة الأحياء الألمانية كريستيانه نوسلاين-فولهارد، الحاصلة على جائزة نوبل عام 1995 إن الإنسان من الناحية العلمية إما ذكر وإما أنثى فقط وكل ما يقال غير ذلك “هراء”.

وأضافت في لقاء مع مجلة (إيما) الألمانية أنه في حالة الإنسان بوصفه من الثدييات، فهناك جنس ينتج البويضة ويطلق عليه الأنثى، وهناك جنس ينتج الحيوان المنوي ويطلق عليه الذكر.

وأوضحت أنه حتى في حالة الكائنات ثنائية الجنس التي يمكنها إنتاج البويضات والحيوانات المنوية، لابد من تزاوجها مع حيوان آخر من نفس النوع من أجل إتمام عملية التكاثر. وفي جميع الأحوال هناك بويضة وهناك حيوان منوي، أي جنسين.

MANY SEXES? THAT IS NONSENSE!

Why there are only two sexes – albeit a wide cultural and hormonal range within the biological sexes. A conversation with biologist and Nobel laureate Christiane Nüsslein-Volhard

