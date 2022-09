قاعدة 333.. قد تكون كلمة السر للتغلب على نوبات القلق المفاجئة

يعاني حوالي 275 مليون شخص من اضطرابات القلق حول العالم، أي ما يقرب من 4% من سكان العالم، بحسب موقع منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2019.

ويتخذ القلق أشكال عدة يتراوح ما بين اضطراب الهلع إلى القلق الاجتماعي أو إجهاد ما بعد الصدمة والرهاب مثل الخوف من الأماكن المغلقة أو الخوف من الأماكن المكشوفة وغيرها.

