علماء يكتشفون دور تلوث الهواء في التسبب ببعض سرطانات الرئة

توصّلت دراسة، نُشرت السبت، إلى آلية تربط بين تلوث الهواء والإصابة ببعض سرطانات الرئة حتى بين غير المدخنين، وهي نتيجة -وفق خبراء- يشكّل التوصل إلى فهمها “خطوة مهمة للعلم والمجتمع”.

وأوضح علماء من معهد فرانسيس كريك ومن كلية لندن الجامعية أن الجسيمات الدقيقة (أقل من 2.5 ميكرون، أي ما يعادل تقريبًا قطر الشعرة) تُعد من أسباب التغيّر المناخي، وتؤدي إلى تغيرات سرطانية في خلايا الجهاز التنفسي.

وقال تشارلز سوانتون -من معهد فرانسيس كريك- لوكالة فرانس برس “يمكن تشبيه الجسيمات الدقيقة الموجودة في غازات العوادم أو غبار مكابح المركبات أو الأدخنة الناجمة عن الوقود الأحفوري بـ”قاتل خفيّ”.

وعرض سوانتون نتائج هذا البحث -الذي لم يراجعه بعد باحثون آخرون- خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوربية لطب الأورام المنعقد في باريس حتى بعد غد الثلاثاء.

وأشار إلى أن ضرر تلوث الهواء معروف منذ مدة طويلة، وإن لم يكن العلماء “متأكدين مما إذا كان هذا التلوث يتسبّب مباشرة في الإصابة بسرطان الرئة، ولا من كيفية حصول ذلك”.

ودرس الباحثون بدايةً بيانات أكثر من 460 ألف شخص من سكان إنجلترا وكوريا الجنوبية وتايوان، وبيّنوا استنادًا عليها وجود ترابط بين التعرّض لتركيزات متزايدة من الجسيمات الدقيقة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

