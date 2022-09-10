باحثون يوصون بـ5 أطعمة يمكن أن تحميك من السرطان

كشفت دراسة حديثة عن 5 أطعمة يمكنها أن تقي من ظهور السرطان في جسم الإنسان.

ويحدث السرطان عندما تتحول الخلايا من المساهمة في عملية صحية للجسم، إلى تلك التي تهاجمه. ويمكن أن يصيب السرطان أي خلية لأي شخص في أي وقت في حياته. ويعد السرطان ثاني أكبر قاتل على مستوى العالم.

ووجدت دراسة أجريت في جامعة إديث كوان الأسترالية، أن 5 أطعمة قد تمنع الإصابة بالسرطان، بفضل وجود مجموعة كيميائية موجودة داخلها، بحسب موقع “ديلي إكسبرس“.

ما هي الأطعمة التي أوصوا بها؟

أوصى الباحثون بـ5 أطعمة هي:

1- كوب واحد من الشاي

2- تفاحة واحدة

3- برتقالة واحدة

4- 100 غرام من التوت الأزرق

5- 100 غرام من البروكلي.

وقال الباحثون إن الأطعمة المذكورة يمكنها توفير مجموعة واسعة من مركبات الفلافونويد و”أكثر من 500 ملغ من إجمالي مركبات الفلافونويد”.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور نيكولا بوندونو إن “هذه النتائج مهمة بسبب تسليطها الضوء على إمكانية الوقاية من السرطان عبر تشجيع استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد، خاصة عند الأشخاص المعرضين لخطر كبير”.

وبالرغم من أن مركبات الفلافونويد قد تساهم في تقليل المخاطر، فإن هذا لا يعني أنه يجب معاملتها على أنها “تذكرة ذهبية” لحياة خالية من السرطان، وفقا للباحثين.