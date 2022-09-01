مع الحكيم.. دراسة تدعو لتقليل الملح في الطعام لهذه الأسباب (فيديو)

حذّرت دراسة صينية من مخاطر الإفراط في استهلاك الملح فضلًا عن تناول الأطعمة المالحة.

وخلصت الدراسة التي نشرت بمجلة “بي إم جي” إلى أن تقليل تناول الملح بمقدار غرام واحد يوميًا يمكن أن يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحصوات الكلى.

ووفقًا لمعدي الدراسة يستهلك معظم المواطنين في الصين ما يقرب من 11 غرامًا من الملح يوميًا، وهو أكثر من ضعف ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وتؤيد توصيات منظمة الصحة العالمية نتائج الدراسة، بالدعوة إلى تقليل استهلاك الملح والسكر في الطعام لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى السرطان.

ومن المعروف أن النظام الغذائي هو السبب الرئيس لارتفاع ضغط الدم والإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الاستهلاك الزائد للملح يزيد من مخاطر الإصابة بالتالي:

تضخم عضلة القلب

الصداع

أمراض الكلى

السكتة الدماغية

فشل القلب

ارتفاع ضغط دم

هشاشة العظام

سرطان المعدة

احتباس الماء الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة الوزن

ووفقًا لما ورد عن موقع “هيلثلاين” المعني بالصحة تحتوي 100% من الوجبات التي تقدمها المطاعم والأغذية المعالجة على نسبة عالية من الصوديوم أو السكر.

وتكمن المشكلة بحسب الخبراء في أن براعم التذوق لدى الإنسان تعتاد على الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، وعند خفض نسب الملح في الطعام فإن مذاق الطعام يكون أقل جاذبية.

وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن أكثر من 70% من الصوديوم يأتي من الأغذية المصنعة والوجبات الجاهزة، بينما يستهلك الشخص حوالي 11% فقط من الأملاح من الطعام المحضر في المنزل.

وغالبًا ما تحتوي الأغذية السابقة التجهيز مثل الخضروات أو الفاكهة المعلبة والوجبات الخفيفة واللحوم المجمدة أو الأسماك والوجبات الجاهزة على صوديوم مضاف للحفاظ على صلاحية المنتجات.

كما أنه من المعروف أيضًا أن بعض الوجبات الخفيفة على غرار رقائق البطاطس والفشار، فضلًا عن بعض التوابل مثل الكاتشب أو صلصة الباربيكيو تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.