مع الحكيم.. علاج جديد لحب الشباب يحقق نتائج واعدة (فيديو)

ظل حب الشباب، وهو مرض جلدي يزعج 3 من كل 4 مراهقين، بلا علاج مباشر على مدار سنوات.

لكن السلطات الصحية الأمريكية أجازت أخيرا دواء (كلاسكوتيرون) لعلاج حب الشباب بعد دراسة أمريكية توصلت إلى أنه أكثر فاعلية من الأدوية الموجودة لعلاج المرض مباشرة، وأنه ليست له آثار جانبية شديدة.

ويعمل كلاسكوتيرون على جعل خلايا البشرة أقل تجاوبًا مع الهرمونات التي تفرز المادة الدهنية لدى المصابين بحب الشباب بكميات زائدة.

وتنتج الدواء شركة (كوزمو فارما) السويسرية للأدوية، وتقول الوكالة الأوربية للأدوية إنّها لم تبدأ بعد في تقييم الدواء.

ومنذ نهاية العام الماضي، تمكن الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية من وصف هذا العلاج للمصابين بحب الشباب، وهو مرض من النادر جدًّا النجاة منه.

وجدير بالذكر أنه قبل ظهور كلاسكوتيرون، لم تسجل العلاجات المضادة لحب الشباب أي جديد منذ ما يقرب من 40 عامًا، وذلك بسبب ندرة الابتكارات العلاجية في مواجهة مثل هذا المرض الواسع الانتشار.

ورغم أن الأبحاث أحرزت مؤخرًا تقدمًا على مستويات أخرى -مثل تأثيرات النظام الغذائي على ظهور حب الشباب- فإن العلاجات الموضعية التي تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب بالمضادات الحيوية، وتلك التي تحد من تراكم الخلايا الميتة -وهي عملية تعزز الالتهاب- لم تثمر أي نتائج.