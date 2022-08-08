طلاب مصريون يطورون جهازا لفحص السكر في الدم من دون ألم (فيديو)

فاز 5 طلاب مصريين بالمركز الأول في مسابقة تصميم الرعاية الصحية العالمية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بعد تصميم جهاز لفحص مستوى السكر في الدم من دون ألم أو وخز بالإبر.

وقال الطلاب الذين يدرسون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن جهاز (جلوكوكليب) هو بديل عن جهاز وخز الأصابع واختبارات الدم المؤلمة، وقد يساعد الملايين من مرضى السكري في جميع أنحاء العالم.

وأوضح سيف شوكت -وهو من طلاب الجامعة الأمريكية قسم هندسة الاتصالات- كيفية عمل الجهاز، قائلًا لوكالة رويترز إنه “يشبه جهاز قياس الأكسجين في الدم”.

ويعمل الجهاز عن طريق الضغط بالإصبع على الجهاز أو استخدام تطبيق على الهاتف الخاص يكون متصلًا بالجهاز، وتُظهر الشاشة نسبة السكر في الدم، وفق الطالب.

ويُسجّل الجهاز قياسات بتواريخ سابقة حتى يتابع المريض حالته.

وفاز الجهاز بالمركز الأول في مسابقة تصميم الرعاية الصحية العالمية بجامعة جونز هوبكنز لعام 2022، دعمًا لمسار الخدمات الصحية الرقمية.

وقالت مها شطا، وهي من الطلاب المطورين للجهاز “جامعة جونز هوبكنز من أكبر الجامعات في المجال الطبي أو الأجهزة الطبية، وعندما جهزنا نموذجًا أوليًّا للجهاز، فُزنا بالجائزة من بين 120 فريقًا مشاركًا”.

ويأمل الطلاب إجراء المزيد من الاختبارات على الجهاز لطرحه في السوق، كما يوضح الطالب أحمد الغول “علينا تطوير الجهاز وجعله أكثر دقة، لننافس به الجهاز التقليدي في السوق”.

وأثنى الدكتور حسنين عامر -رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات- على عمل الطلاب قائلًا “المشروع عبارة عن جهاز يقيس السكر عن طريق موجات ضوئية”، ورأى أن النموذج فيه ذكاء اصطناعي جيد.