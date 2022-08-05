الولايات المتحدة تعلن جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فيروس جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة، في خطوة من شأنها أن تفرج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، خافيير بيسيرا، في تصريحات صحفية “نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس”.

وحث الوزير المواطنين الأمريكيين على التعاطي مع جدري القرود، وأوصاهم بتحمل المسؤولية للمساعدة في مواجهة الفيروس.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال بيسيرا “في ضوء الظروف المتغيرة على الأرض، أعلن جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة”.

In light of evolving circumstances on the ground, I am declaring a public health emergency on #monkeypox. We are prepared to take our response to the next level in addressing this virus. We urge every American to take monkeypox seriously. — Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) August 4, 2022

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الولايات المتحدة سجلت، حتى الأربعاء، نحو 7000 إصابة بفيروس جدري القرود، وأن أكثر من 99٪ من الحالات بين الرجال المثليين.

وأعلنت ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، حالة الطوارئ لتصبح الثالثة على مستوى الولايات المتحدة التي ترفع حالة التأهب لمكافحة فيروس جدري القرود بعد نيويورك وإلينوي.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية “حالة طوارئ صحية عالمية” بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة و5 وفيات بجدري القرود في 78 دولة، معظمها في القارة الأوربية.