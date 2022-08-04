مع الحكيم.. أطعمة تساعدك على تجنب “الكرش” بعد عمر الخمسين (فيديو)

يوصي خبراء التغذية بإضافة بعض العناصر على النظام الغذائي بعد سن الخمسين للتخلص من دهون البطن.

واستعرض برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر بعض نصائح الخبراء للتخلص من دهون البطن ومنها إضافة الكمون إلى الوجبات اليومية للمساعدة في تنظيم الأنسولين ما يمنع من تخزين الدهون.

كما تُقلّل الأطعمة المخمّرة مثل الزبادي والخضراوات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ والترمس والأسماك الدهنية الغنية بالأوميغا 3 من تخزين الدهون الحشوية في البطن.

ويتسبب هذا النوع من الدهون في مخاطر صحية كأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وقالت مجلة (ديسكفر) العلمية الأمريكية، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إن دهون البطن تنجم عن عدد من العوامل، أهمها النظام الغذائي والوراثة.

وأضافت أن الدهون أنها تؤثر على الحياة اليومية وتسبب مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

وأفادت أن النظام الغذائي هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بخسارة دهون البطن، وأن تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون غير الصحية يمكن أن يساعد في تقليل الدهون.

ويمكن أن تساعد تمارين مثل الجري أو ركوب الدراجات في حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون في الجسم.

ورأت المجلة أنه من خلال إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي وروتين التمارين، يمكنك البدء في رؤية النتائج وتحقيق هدفك.

وأظهرت الدراسات، وفق المجلة، أن الرجال أكثر عرضة للوزن الزائد في محيط الخصر، بينما من المرجح أن تخزنه النساء في الوركين والفخذين.

وأوصى التقرير بشرب الكثير من الماء، موضحًا أنه يساعد على طرد السموم، وحدّد 8 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت تتعرق بغزارة.

وأضاف أنه لا يوجد عدد محدد من المرات التي يجب أن تمارس فيها تمارين البطن، ويوصي خبراء التغذية بثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع.