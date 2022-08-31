يُظهر الشاب عجوزا ويسبب بثورا وقد يُتلف الرئة.. أعراض خطيرة لمدمني الشبو (فيديو)

يُسبب مخدر الشبو أو الآيس -وهو الاسم الشائع للـ”ميثامفيتامين الكريستالي“- أعراضًا غريبة، ويؤدي العقار القوي الذي يكون على شكل قطع كريستالية صافية أو صخور بيضاء-زرقاء لامعة، إلى الإصابة بالإدمان كما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

وينتشر المخدر بين الشباب، ويُطلق عليه “عقار الحفلات”، ويتم تعاطيه بتدخينه عبر أنبوب زجاجي صغير، أو ابتلاعه أو استنشاقه أو تعاطيه على هيئة حقن في الوريد.

وأوضحت مدير إدارة الصيدلية في مركز سدرة للطب في قطر “فتحية سلامة” لبرنامج (مع الحكيم)، أنه على الرغم من الشعور باندفاع سريع للنشوة بعد وقت قصير من استخدامه، فإن مادة الميثامفيتامين الكريستالي تُعد خطيرة للغاية إذ يمكن أن تضر بالجسم وتسبب مشاكل نفسية.

وأشارت الصيدلانية إلى أن مادة الميثامفيتامين هي مادة صناعية كانت تُمنح للجنود خلال الحرب العالمية الثانية لإبقائهم مستيقظين.

وتطور استخدام مادة الميثامفيتامين لإنقاص الوزن وتخفيف الاكتئاب وعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وعلى الرغم من ندرة استخدامه وعدم توافره إلا بوصفة طبية، فإن بعض المعامل الصغيرة المكسيكية والمعامل غير الشرعية في الولايات المتحدة نجحت في صناعته وتصديره.

وأوضحت الصيدلانية أن المخدر يتسبب في جعل كثيرين مدمنين عند تعاطيه للمرة الأولى، وذلك بسبب الاندفاع القوي الذي يحصل عليه الأشخاص عند استخدام الميثامفيتامين، إذ تغمر مادة الدوبامين أجزاء الدماغ وتنظم مشاعر المتعة وتجعل الأشخاص يشعرون بالثقة والنشاط.

ومع استمرار استخدام الدواء، يكون الشخص في حاجة إلى الحصول على جرعات أعلى، ولكن كلما زادت الجرعة زادت المخاطر.

ووفقًا لضيفة البرنامج، فإن مخاطر إدمان مخدر الشبو تتمثل في ارتفاع درجة حرارة جسم المتعاطي لدرجة أنه قد يموت، فضلًا عن شعور المدمن بالقلق والارتباك، وعدم القدرة على النوم والمعاناة من تقلبات مزاجية، وأخيرًا يصبح المدمن عنيفًا وخطيرًا على نفسه والآخرين وذلك بسبب سماع ورؤية أشياء غير موجودة.

وأضافت أن إدمان الكريستال يغيّر المظهر بشكل كبير، فقد يبدو المستخدم وكأنه تقدم في العمر بسرعة، إذ يصبح لون الجلد باهتًا.

ويمكن أن يصاب مدمنو الشبو بقروح وبثور يصعب التئامها، بجانب جفاف الفم والأسنان المتسخة أو المكسورة أو المتعفنة، وأيضًا يمكن أن يؤثر الميثيل على القلب، وقد يؤدي استخدام الميثامفيتامين المستمر إلى تلف الرئة.

وأخيرًا، أشارت الصيدلانية إلى بعض العلامات التي يجب أخذها في الاعتبار إذا ظهرت على أحد أفراد الأسرة أو صديق، وتشمل: