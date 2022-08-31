لحياة أطول وأكثر صحة.. دراسة تنصحك بشرب كوبين من الشاي الأسود يوميا

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كوبين أو أكثر من الشاي الأسود يوميًّا لديهم مخاطر أقل للوفاة المبكرة مقارنة بمن لا يشربونه.

وتشير الدراسة التي نُشرت في دورية (Annals of Internal Medicine) إلى أن العادة اليومية لشرب الشاي يمكن أن تساعدك على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

ونظر باحثون من المعاهد الوطنية للصحة في بيانات نحو 500 ألف من سكان المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، لمقارنة عادات الشاي بمعدلات الوفيات من جميع الأسباب.

ووجدوا أن الأشخاص الذين شربوا كوبين على الأقل من الشاي الأسود يوميًّا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 9-13% على مدار 11 عامًا تقريبًا مقارنة بأقرانهم الذين لم يشربوا الشاي، كما ارتبط شرب المزيد من الشاي بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقًا للبيانات، فإن الفوائد ظلت صحيحة حتى بالنسبة لمن يشربون الشاي مع إضافة الحليب أو السكر أو كليهما، كما وجد الباحثون أيضًا أن درجة حرارة الشاي لا تبدو مهمة، على عكس المخاوف السابقة بشأن المشروبات الساخنة جدًّا المرتبطة ببعض أنواع السرطان.

وبينما ركزت الأبحاث السابقة التي تربط الشاي بالفوائد الصحية على الشاي الأخضر، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن كوبك اليومي من الشاي الأسود يمكن أن يكون عادة صحية لدرء الأمراض المزمنة، بغض النظر عن الطريقة التي تتناول بها الشاي، وفقًا للباحثين.

وتشير الدلائل إلى أن الشاي الأسود مفيد لك لأنه غني بعناصر غذائية نباتية تسمى البوليفينول لها تأثير مضاد للأكسدة داخل الجسم، مما يقلل من الضغط على الخلايا ويساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

والشاي الأخضر صحي بالمثل وغني بالبوليفينول، والفرق بينهما هو أن الشاي الأسود يتم تحضيره عن طريق تعريض أوراق الشاي للأكسجين، مما يخلق لونًا ونكهة مميزتين.

والشاي الأسود -مثل الشاي الأخضر والقهوة- يحتوي أيضًا على مادة الكافيين، وشرب الكثير من الكافيين يمكن أن يكون له آثار جانبية، خاصة في مدة قصيرة، بما في ذلك القلق ومعدل ضربات القلب السريع والأرق والصداع، ومشاكل الجهاز الهضمي.