مع الحكيم.. جراحة تعيد القدرة على المشي لرجل تعرّض لإصابة في العمود الفقري (فيديو)

عرض برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر قصة أرنولد الفلبيني (50 عامًا) الذي أصيب عموده الفقري بعد أن سقط من أعلى الدرج، مما أفقده القدرة على المشي.

وعُرض أرنولد على ضيف حلقة (مع الحكيم) الدكتور أشرف مجاهد استشاري جراحات الأعصاب والعمود الفقري في مركز دوك للعظام في قطر وزميل مركز بارو لجراحة الأعصاب والعمود الفقري بالولايات المتحدة.

وبعد عمل الأشعة والفحوص اللازمة، تبيّن إصابة أرنولد بكسر متفتت في الفقرة القطنية الثانية، فضلًا عن تحرك جزء من الفقرة إلى الخلف، مما أدى إلى الضغط على النخاع الشوكي وجذور الأعصاب، وهو سبب ضعف قدرة الساق على الحركة.

وبعد يومين من الحادث، خضع أرنولد لعملية جراحية ميكروسكوبية دامت سبع ساعات. وقام الدكتور مجاهد خلال الجراحة بإنقاذ الأعصاب المغذية للساق اليمنى عن طريق تدعيم الفقرة المكسورة والفقرات العليا والسفلى بشرائح ومسامير من التيتانيوم.

وأوضح الطبيب أن الكسر المتفتت من حالات الإصابة الخطيرة، إذ يُعد الكسر غير مستقر مما يسبب ضغط العظام على النخاع الشوكي، وهو ما يستدعي ارتداء المريض حزامًا كاملًا للظهر من نوع خاص لإيقاف حركة الفقرات.

وأضاف مجاهد أنه يجب وضع المريض في سرير خاص ذي فراش غير قابل للحركة، بحيث يكون العمود الفقري مدعمًا بالكامل دون حدوث أي حركة غير محسوبة.

وتابع أنه يجب نقل المريض بواسطة الأطباء والمسعفين بشكل معيَّن لتجنب الضغط على الفقرات.

وبعد 24 ساعة من الجراحة، استعاد أرنولد عافيته وقدرته على المشي، ليتمكن بعدها من العودة إلى ممارسة عمله وجميع الأنشطة والرياضات التي يستمتع بها.

وقال أرنولد لبرنامج (مع الحكيم) إن التجربة التي مر بها كانت عصيبة للغاية، إذ كان وحيدًا وبعيدًا عن بلده وأهله.

وأضاف أن الطبيب يمكن أن يخفف كثيرًا من تلك الظروف، مشيرًا إلى أن حرص الجراح على متابعة الحالة الصحية للمريض والاطمئنان عليه شخصيًّا عقب الجراحة يساعد في ذلك.