دراسة: كل بوصة زائدة حول الخصر تزيد خطر الإصابة بقصور القلب بنحو 10%

أثبتت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أوكسفورد أن كل بوصة إضافية حول محيط الخصر تزيد خطر الإصابة بقصور القلب بنحو 10%، وفق صحيفة التايمز البريطانية.

وقام الباحثون بقياس محيط الخصر لدى 428 ألف بريطاني في منتصف العمر، وقارنوا ذلك بصحة قلوبهم على مدى 13 عامًا، فوجدوا أن كل سنتيمتر إضافي في الخصر زاد احتمال دخول المشاركين إلى المستشفى بسبب مشاكل تتعلق بقصور القلب، بما في ذلك النوبات القلبية بنسبة 4%.

وهذا يعني أن الشخص الذي يبلغ خصره 41 بوصة (104 سم) زائدة عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 40% أكثر من الشخص الذي يبلغ خصره 37 بوصة (94 سم).

وبحسب الدراسة فإن حجم الخصر هو أفضل مؤشر للمخاطر التي يتعرض لها القلب بسبب السمنة مقارنة بالمقاييس الأخرى مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وذلك لأن دهون المعدة تتراكم حول الأعضاء الداخلية الحيوية، مما يؤدي إلى إطلاق المواد الكيميائية والتسبب في الالتهاب المرتبط بالأمراض.

وأدت الدراسة -التي قُدمت هذا الأسبوع في مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض القلب في برشلونة- إلى دعوات لجميع البريطانيين لاستخدام شريط قياس لتسجيل قياسات الخصر بانتظام.

