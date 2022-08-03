مسؤولة في الصحة العالمية: يمكن الشفاء من جدري القرود دون علاج طبي (فيديو)

قالت شيرين النصيري المسؤولة الطبية بوحدة التأهب بمخاطر العدوى في منظمة الصحة العالمية إن جدري القرود من الأمراض التي يمكن الشفاء منها دون الحاجة إلى علاج طبي، مشيرة إلى أن معظم الحالات تكون أعراضها بسيطة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية لم تتوقع تسجيل حالات بجدري القرود خارج القارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن جدري القرود مرض معروف منذ سنوات، وتم اكتشاف أول حالة منه عام 1970، ورُصِدت أغلب الحالات في القارة الأفريقية بالقرب من الغابات الاستوائية.

وفسّرت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية أن ما يحدث الآن هو تغيّر في نمط المرض الذي بدأ رصده خارج القارة منذ مايو/أيار الماضي، وحتى 30 يوليو/تموز زاد عدد الحالات عن 21 ألفًا.

​​وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع أن تفشي مرض جدري القرود في أكثر من دولة يمثل “حالة طوارئ تثير قلقًا دوليًّا”.

ويهدف التصنيف إلى تشجيع حكومات الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لاحتواء تفشي المرض، كما يهدف إلى توعية الأطباء والعيادات لاتخاذ إجراءات الحماية عند وجود حالات اشتباه، وتوعية السكان بكيفية حماية أنفسهم من العدوى.

ويُعد جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام 1980، وينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.