لماذا يجب على المراهقين النوم 8 ساعات حدا أدنى؟ هذا ما توصلت إليه أحدث الدراسات

توصلت دراسة أجراها باحثون إسبان إلى أن المراهقين الذين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 70% للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

كما أظهرت أن الحصول على ما يتراوح من سبع إلى ثماني ساعات زاد أيضًا من خطر تراكم الدهون بنسبة تصل إلى 29% مقارنة بمَن حصلوا على ثماني ساعات كاملة.

وتتبعت الدراسة التي أُجريت على أكثر من 1200 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، بقياس نومهم على مدى 7 أيام، وقارنته بمؤشر كتلة الجسم.

ووجدت الدراسة أن الذين يبلغون من العمر 14 عامًا وينامون أقل من سبع ساعات في الليلة، كانوا أكثر عرضة للسمنة بنسبة 72%، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى من 25، مقارنة بمَن ينامون أكثر من ثماني ساعات.

وأوضح الباحثون لماذا يجب على المراهقين النوم ثماني ساعات حدًّا أدنى، إذ إن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الجسم لهرمون الجوع “جريلين”، مما يجعلهم يأكلون أكثر وبالتالي يعرّضهم لخطر أكبر للإصابة بالسمنة.

واقترح خيسوس مارتينيز جوميز -طبيب القلب في المركز الوطني الإسباني لأبحاث القلب والأوعية الدموية في مدريد- أن المدارس يجب أن تعلّم عادات نوم جيدة، وعلى الآباء أن يكونوا قدوة من خلال فرض أوقات نوم صارمة وتقليل وقت الشاشات في المساء، ليجنبوا أطفالهم خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن زيادة الوزن.

