“ليست مؤثرة كما نعتقد”.. باحثون يعيدون تقييم فعالية مضادات الاكتئاب

أدوية الاكتئاب الأكثر شيوعا التي يحرص ملايين الأشخاص على تناولها، لا تؤثر من خلال إصلاح “اختلال التوازن الذي يصيب الناقلات العصبية للدماغ”، مثلما يزعمه أو يوحي به كثير من إعلانات الدعاية للأدوية. وهذا ما لا يعلمه كثيرون، بحسب ما تقوله الصحفية الأمريكية المعنية بالأخبار العلمية فاي فليم.

ويرجع ذلك إلى أن الاكتئاب لا ينتج عن حدوث اختلال للتوازن الكيميائي، بحسب ما ورد في تحليل جديد نُشر في صحيفة (موليكيولار سايكاتري) العلمية.

وتوضح فليم في تقرير نشرته وكالة (بلومبرغ) للأنباء أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يجب على ما يتناولون هذه الأدوية المعروفة باسم “مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية” أن يتوقفوا عن تناولها.

من ناحية أخرى، استخدمت دراسة جديدة أخرى بيانات سريرية لإظهار أنه لا يزال من الممكن مساعدة بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب، إلا أن الحصول على فهم واضح بشأن كيفية عمل هذه الأدوية وتوقيت عملها، أمر مهم لأنها تحظى بشعبية كبيرة.

WHO calls on all stakeholders to work together to deepen the value and commitment given to #MentalHealth, reshape the environments that influence mental health and strengthen the systems that care for people’s mental health: WHO #WorldMentalHealthReport https://t.co/J856BrylBB

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 17, 2022