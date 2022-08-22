دراسة تحذر من عادة سيئة عند تناول الفطور قد تؤدي إلى شيخوخة الدماغ

تكمن أهمية تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على صحة الدماغ، حيث إن عدم تناولها يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وإلى العديد من الأمراض التي تسبب الوفاة.

ووجدت دراسة أجراها ريوتا كاواشيما الأستاذ بجامعة توهوكو اليابانية أن وجبة الإفطار يمكن أن تؤثر بشكل كبير في مدى سرعة تقدم العقل في العمر كما أنها قد تؤثر في أداء المهام العقلية والوظائف الإدراكية.

وبدورها، نصحت خبيرة التغذية إيمي غودسون بتقليل تناول الأطعمة المشبعة بالدهون والأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة في وقت الإفطار، لأن هذه العادة بالتحديد تؤدي إلى شيخوخة الدماغ.

What's the #1 breakfast habit that could be aging your brain faster? Being MIND-less! Wonder what that entails? Check out my thoughts and recommendations on @EatThisNotThat https://t.co/0N1sZbgwRu — Amy Goodson (@amy_goodson_rd) August 21, 2022

بيد أنه في المقابل شددت إيمي في تصريحات لموقع (إيت ذيس Eat This) المعني بشؤون التغذية والصحة، على ضرورة التخلص من بعض الأطعمة الشائعة في وجبات الإفطار مثل السندويشات (الشطائر) العالية الدهون، والمخبوزات وبينها الكرواسون، والبسكويت، والمعجنات المحلاة بالسكر.

وأكدت إيمي أهمية تناول الأطعمة المفيدة للدماغ مثل التوت مع دقيق الشوفان وهي وجبة غني بالألياف، أو الحصول على مجموعة من الخضراوات ولا سيما الورقية منها، بجانب عجة البيض مع الجبن القليل الدسم، أو إضافة المكسرات إلى الحبوب الكاملة.

حمية “ميند” الوسيلة الفضلَى

وفي هذا السياق، لفتت إيمي إلى أن (حمية ميند) تعد من أفضل النظم الغذائية للحفاظ على صحة الدماغ، حيث تهدف إلى تأخير التآكل العصبي من خلال الاعتماد على مجموعات غذائية يمكن أن تساعد على تعزيز قوة العقل وحمايته من العوامل المرتبطة بالعمر، مثل مشاكل مرض الخرف والزهايمر.

Mind #diet can lower the risk of #dementia and #alzheimers disease: https://t.co/dR4GUP6MID Alzheimers affect more than 35 million people globally and by the year 2050 Alzheimers could impact more than 115 million people worldwide pic.twitter.com/OHUfGJWzvk — Organic Live Food (@OrganicLiveFood) August 17, 2022

وأظهرت الأبحاث أن (حمية ميند) يمكنها أن تخفض ضغط الدم وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والعديد من الأمراض الأخرى.

ويجمع نظام ميند الغذائي بين حمية داش (المخصصة لوقف ارتفاع ضغط الدم) ووجبات البحر الأبيض المتوسط لخلق نظام غذائي يهدف إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف وتدهور صحة الدماغ الذي يعاني منه الأشخاص مع تقدمهم في السن.

وتعتمد حمية ميند بشكل أساسي على تناول كميات كبيرة من الخضراوات بالإضافة إلى التوت والفروالة مع المكسرات.

ويفضل أيضًا تناول الحبوب الكاملة مع الأسماك الدهنية مثل السلمون أو الدواجن عند اتباع هذه الحمية.

يشار إلى أن نظام ميند الغذائي يخلو من تناول اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، ومن المعجنات والحلويات، ومن الزبدة والسمن واستعمال الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون بدلهما.