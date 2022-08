دراسة تحذر من عادة سيئة عند تناول الفطور قد تؤدي إلى شيخوخة الدماغ

تكمن أهمية تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على صحة الدماغ، حيث إن عدم تناولها يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وإلى العديد من الأمراض التي تسبب الوفاة.

ووجدت دراسة أجراها ريوتا كاواشيما الأستاذ بجامعة توهوكو اليابانية أن وجبة الإفطار يمكن أن تؤثر بشكل كبير في مدى سرعة تقدم العقل في العمر كما أنها قد تؤثر في أداء المهام العقلية والوظائف الإدراكية.

وبدورها، نصحت خبيرة التغذية إيمي غودسون بتقليل تناول الأطعمة المشبعة بالدهون والأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة في وقت الإفطار، لأن هذه العادة بالتحديد تؤدي إلى شيخوخة الدماغ.

What's the #1 breakfast habit that could be aging your brain faster? Being MIND-less! Wonder what that entails? Check out my thoughts and recommendations on @EatThisNotThat https://t.co/0N1sZbgwRu

— Amy Goodson (@amy_goodson_rd) August 21, 2022