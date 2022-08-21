مع الحكيم.. الوقاية من خطر مرض السرطان ممكنة

يمكن الوقاية من خطر مرض السرطان بالابتعاد عن مسبباته إلى جانب النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي، وفق دراسة أمريكية حديثة.

وفي الجمعية الأمريكية لمرضى السرطان، حدد باحثون عاملين قد يضاعفا من الخطر النسبي والمطلق لمدة 5 سنوات للإصابة بالسرطان وهما الشيخوخة والتدخين.

ووفق الدراسة التي استمرت لمدة 5 سنوات، وشملت ما يقرب من 450 ألف مشارك في الولايات المتحدة -ليس لديهم تاريخ سابق للإصابة- كانت النتائج أن مخاطر الإصابة بالسرطان تزداد بعد سن الخمسين حتى لأولئك الذين ليس لديهم تاريخ مرضي عائلي بنسبة 29% عند الرجال و25% عند النساء.

وفيما يتعلق بالفوارق المرضية بين الجنسين، استنتجت الدراسات أن تناول الكحول واستهلاك كثير من اللحوم الحمراء وقلة النشاط البدني والتاريخ العائلي مرتبط لدى إصابات الرجال.

وبالنسبة للنساء، قد حدد الفريق البحثي عوامل الإصابة لتشمل مرض السكري من النوع الثاني، واستئصال الرحم وارتفاع ضغط الدم.

وأوصت الدراسة بالأخذ في الاعتبار نسب السمنة الزائدة في الجسم بالإضافة إلى التاريخ العائلي لأي سرطان، والعديد من العوامل الأخرى التي قد تساعد المرضى على تحديد فحوص السرطانات.