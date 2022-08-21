ليبيا تحظر دخول شحنة من مسحوق “تانغ” بعد العثور على مادة مستخلصة من الخنافس في مكوناته (فيديو)

ثارت حالة من الجدل في ليبيا بعد أن منعت السلطات دخول شحنة من مسحوق شراب صناعي، قالت إنه يحتوي على مادة مستخلصة من الخنافس.

وذكر برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر أن السلطات الليبية منعت دخول 600 صندوق من مشروب “تانغ” الصناعي مستورد من شركة مصرية، بحجة أنه يخالف المواصفات الصحية لاحتوائه على مادة “إي 102” المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، وهي مادة صبغية لونها أحمر تُستخرج من الخنافس والدودة القرمزية.

ووفق موقع “هيلث لاين” المعني بالأمور الصحية، فإن هذه المادة تُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية مثل المربى والكعك الملون والزبادي ومنتجات الصلصة، إضافة إلى الكثير من المعلبات والعصائر وحلوى الأطفال وبعض المأكولات السريعة.

بدوره، نفى الجانب المصري احتواء المنتج على مواد ضارة، مشيرًا إلى أن مسحوق الشراب يحتوي على مادة طبيعية مستخرجة من حشرة “الكوشنيلط”، ومسموح بها وفقًا لهيئة الدستور الغذائي العالمي.

من جانبه، قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر حسين منصور “لا يوجد مواد ضارة في الشحنة، ولا مبرر لرفضها”.

وأضاف “الحكومة الليبية خالفت النظم العالمية المتبعة، وهي عدم إخطارنا رسميًّا بالتشريع الذي يُجرم استخدام هذه المادة، كما أنها لم تخاطبنا رسميًّا حتى الآن بشأن هذه الشحنة”.