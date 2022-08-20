السهر يزيد خطر الانتحار والسلوكيات المدمرة.. دراسة ترصد ما يحدث للعقل بعد منتصف الليل

يبدو أن طبيعة البشر لا تتوافق مع السهر بعد منتصف الليل، إذ تشير دراسة حديثة أجرتها مؤسسة (Frontiers in Network Physiology) إلى أنه عندما يبقى الإنسان مستيقظا حتى وقت متأخر، تحدث تغيرات بالفسيولوجية العصبية في الدماغ قد تؤدي إلى نتائج سلبية وسلوكيات مدمرة.

وتشير الدلائل إلى أن العقل البشري يعمل بشكل مختلف إذا كان مستيقظًا في الليل، حيث تميل المشاعر السلبية إلى جذب الانتباه أكثر من الإيجابية، وتصبح الأفكار الخطرة أكثر جاذبية وتختفي الموانع.

ووفقًا لطبيبة الأعصاب بجامعة هارفارد إليزابيث كليرمان “هناك ملايين من الناس يبقون مستيقظين بعد منتصف الليل، وهناك دليل على أن أدمغتهم لا تعمل بشكل جيد كما تفعل أثناء النهار”.

Cambios en la cognición y el comportamiento cuando alguien está despierto durante la noche. ¿Cómo difieren el estado de ánimo, el procesamiento de la recompensa y la función ejecutiva durante la vigilia nocturna? 🤔👇🏻https://t.co/snWEQkWM7V — PsyAcademy 🎓 (@J_Argueso) August 19, 2022

وتضيف أن الأجسام تنتج المزيد من الدوبامين في الليل، مما قد يغير نظام المكافأة والتحفيز الذي قد يتسبب في الانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الانتحار أو إيذاء النفس، والجرائم العنيفة، والمقامرة، وتعاطي الكحول وتعاطي المخدرات.

كما يميل البشر إلى اتخاذ خيارات غذائية أقل صحية بعد منتصف الليل، مما يؤدي إلى الإضرار بالصحة والتعرض للإصابة بالكثير من الأمراض.

وترى طبيبة الأعصاب أن تأثير إيقاع الساعة البيولوجية في أنشطة الدماغ يتغير على مدار 24 ساعة، مما يؤثر في طريقة معالجة البشر للتجارب والاستجابة للعوامل الخارجية؛ فخلال النهار يستجيب البشر بشكل أكثر إيجابية، حيث يبلغ التأثير اليومي ذروته في الصباح ثم يصل إلى أدنى نقطة له في الليل.

Staying up past midnight may be linked to negative thoughts, suicide and unhealthy eating habits https://t.co/XJUKfeQZwm — Louis Susaya (@LouisSusaya) August 17, 2022

خطر الإصابة بالكبد الدهني

وكشفت دراسة أخرى أن السهر إلى وقت متأخر هو إحدى عادات النوم السيئة التي تعرض الأشخاص المتوسطي العمر والمسنّين لخطر أكبر بالإصابة بمرض الكبد الدهني.

وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعة (صن ياتسن) في قوانغتشو بالصين، إلى أن “النوم في وقت متأخر، والشخير، والقيلولة أثناء النهار لأكثر من 30 دقيقة كلها عوامل مرتبطة بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني”.

ودرس الباحثون الصينيون عادات نوم 5011 شخصًا، أكثر من ألف منهم يعانون من مرض الكبد الدهني المرتبط بالتمثيل الغذائي، ووجدوا أن الذين يعانون من “قلة النوم ليلًا” كانوا عرضة أكثر للإصابة بالمرض، وكان الأشخاص الذين سهروا إلى وقت متأخر عرضة أكثر للإصابة بالمرض بنسبة 37% تقريبًا.

ووجد الباحثون أن هذه العادة تبرز بين الأشخاص الذين يعانون من أحد أشكال مرض الكبد الدهني التي تحدث بسبب مشكلات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع الثاني والسمنة، وتشمل أعراضها ألمًا خفيفًا في الجزء العلوي من البطن وضعفًا عامًّا.

وسجل المشاركون أثناء الدراسة مدى جودة نومهم، وكان النوم الجيد هو النوم الذي يلتزم بست عادات صحية وهي: النوم المبكر، والنوم الليلي من 7 إلى 8 ساعات، وعدم الأرق، وعدم الشخير، وقيلولة محدودة أو عدم النوم في القيلولة أصلا.