تسبب تقلصات شديدة وإسهالا دمويا.. تحقيق في تفشي بكتيريا في 4 ولايات أمريكية

تحقق السلطات الصحية الأمريكية في تفشي بكتيريا “الإشريكية القولونية” في 4 ولايات، من مصدر غذائي غير معروف مع ذكر تقارير أن العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم “وينديز”.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 22 من المرضى الـ37، تناولوا شطائر وينديز مع الخس الروماني في ولاية ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا في الأسبوع السابق لمرضهم.

E. COLI OUTBREAK UPDATE: Investigators are working to confirm source. Many sick people ate sandwiches with romaine lettuce at Wendy’s restaurants in OH, MI, & PA. Wendy’s has removed romaine used in sandwiches from locations in the region. https://t.co/ARu54vuGUi pic.twitter.com/kVaauRHpxv

— CDC (@CDCgov) August 19, 2022