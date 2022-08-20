تسبب تقلصات شديدة وإسهالا دمويا.. تحقيق في تفشي بكتيريا في 4 ولايات أمريكية

تحقق السلطات الصحية الأمريكية في تفشي بكتيريا “الإشريكية القولونية” في 4 ولايات، من مصدر غذائي غير معروف مع ذكر تقارير أن العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم “وينديز”.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 22 من المرضى الـ37، تناولوا شطائر وينديز مع الخس الروماني في ولاية ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا في الأسبوع السابق لمرضهم.

E. COLI OUTBREAK UPDATE: Investigators are working to confirm source. Many sick people ate sandwiches with romaine lettuce at Wendy’s restaurants in OH, MI, & PA. Wendy’s has removed romaine used in sandwiches from locations in the region. https://t.co/ARu54vuGUi pic.twitter.com/kVaauRHpxv — CDC (@CDCgov) August 19, 2022

ولكن المحققين لم يؤكدوا بعد ما إذا كان الخس الروماني هو السبب ولا ما إذا كانت الخضراوات المستخدمة في شطائر وينديز قد تم تقديمها أو بيعها في منافذ أخرى.

وقالت سلسلة البرغر إنها تتخذ احتياطات لسحب شطائر الخس من مطاعمها في المنطقة. ويوجد في الولايات الأربع نحو 1100 من أصل 5940 من مطاعم وينديز في الولايات المتحدة.

وتعيش بكتيريا الإشريكية القولونية بشكل طبيعي في أمعاء الأصحاء والحيوانات، وعلى الرغم من أن العديد من السلالات غير ضارة فإ أنواعا معينة منها يمكن أن تسبب تقلصات شديدة في البطن وإسهالًا دمويًّا وقيئًا.