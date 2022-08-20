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تسبب تقلصات شديدة وإسهالا دمويا.. تحقيق في تفشي بكتيريا في 4 ولايات أمريكية

عينة في المختبر تظهر وجود عدوى إيجابية من الإشريكية القولونية المعوية النزفية (غيتي أرشيف)
20/8/2022-|آخر تحديث: 20/8/202210:11 AM (مكة المكرمة)

تحقق السلطات الصحية الأمريكية في تفشي بكتيريا “الإشريكية القولونية” في 4 ولايات، من مصدر غذائي غير معروف مع ذكر تقارير أن العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم “وينديز”.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 22 من المرضى الـ37، تناولوا شطائر وينديز مع الخس الروماني في ولاية ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا في الأسبوع السابق لمرضهم.

ولكن المحققين لم يؤكدوا بعد ما إذا كان الخس الروماني هو السبب ولا ما إذا كانت الخضراوات المستخدمة في شطائر وينديز قد تم تقديمها أو بيعها في منافذ أخرى.

وقالت سلسلة البرغر إنها تتخذ احتياطات لسحب شطائر الخس من مطاعمها في المنطقة. ويوجد في الولايات الأربع نحو 1100 من أصل 5940 من مطاعم وينديز في الولايات المتحدة.

وتعيش بكتيريا الإشريكية القولونية بشكل طبيعي في أمعاء الأصحاء والحيوانات، وعلى الرغم من أن العديد من السلالات غير ضارة فإ أنواعا معينة منها يمكن أن تسبب تقلصات شديدة في البطن وإسهالًا دمويًّا وقيئًا.

المصدر : رويترز