ارتفاع الوفيات إلى الضعفين خلال أسبوع.. الحصبة تقتل 157 طفلا في دولة أفريقية

أودى تفشي مرض الحصبة بحياة 157 طفلًا في إحدى الدول الأفريقية مع زيادة عدد الوفيات إلى نحو الضعفين خلال أقل من أسبوع واحد، وفق تصريحات رسمية.

والأسبوع الماضي أنحت حكومة زيمبابوي -الدولة الواقعة جنوب شرقي القارة الأفريقية- باللائمة في زيادة عدد الإصابات على طوائف بالكنيسة الرسولية، مشيرة إلى أن الحصبة منتشرة إلى حد كبير بين من لم يتلقوا التطعيم.

157 children have died of measles since the outbreak of the disease in Mutasa District, Manicaland Province, on 10 April this year. Stone Age diseases are killing children In Zimbabwe and there are no solutions besides low grade propaganda pic.twitter.com/7jUx3DtCvz — African (@ali_naka) August 17, 2022

وأعلنت وزارة الصحة في زيمبابوي تسجيل بداية ظهور حالات الإصابة الجديدة بالحصبة في البلاد في أبريل/نيسان بمقاطعة (مانيكالاند) الشرقية.

وقالت وزيرة الإعلام في إفادة صحفية بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن العدد الإجمالي للإصابات المشتبه بها على مستوى البلاد قفز من 1036 إلى 2056 حالة في 4 أيام.

The number of children killed by measles in Zimbabwe has jumped to 157 from the 80 recorded at the weekend.https://t.co/tqUaIQk2K2 — The EastAfrican (@The_EastAfrican) August 17, 2022

وسُجّلت معظم الإصابات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و15 سنة من طوائف دينية ترفض التطعيم بسبب معتقداتها.

وكشفت وزيرة الإعلام أن وزارة الصحة تقوم بتوسيع نطاق برنامج التطعيم قبل افتتاح المدارس في سبتمبر/أيلول، بينما تتواصل الحكومة مع الزعماء التقليديين والدينيين للحصول على دعمهم.

منظمة الصحة تحذر

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن العالم يواجه احتمالات متزايدة لتفشي مرض الحصبة بسبب عدم حصول أكثر من 22 مليون رضيع على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للمرض خلال جائحة كوفيد-19 في 2020.

Zimbabwe is taking Measles outbreak head-on Manicaland records highest with 1270 cases and 122 deaths, Harare 121 cases and 0 deaths, Midlands 83 cases and 16 deaths, Masvingo 116 cases and three deaths, Mashonaland East 115 cases and 16 deaths. @JohnsRamata pic.twitter.com/T0Y0vu5rTv — timothy mutonhori (@timotonho) August 17, 2022

وأظهر تقرير مشترك للمنظمة الدولية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نهاية العام الماضي، أن حالات الحصبة المسجلة انخفضت بأكثر من 80% العام الماضي مقارنة مع 2019، لكن عدم تطعيم عدد أكبر من الأطفال ضد المرض يجعلهم عرضة للإصابة به.

ويهدد عدم تطعيم نحو 3 ملايين طفل عام 2020 -أكثر من العام السابق عليه وهو أكبر زيادة خلال 20 عامًا- الجهود العالمية للقضاء على المرض الفيروسي الشديد العدوى.

والحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، فانتشارها أكثر من كوفيد-19 وإيبولا والسل والإنفلونزا، ويمكن أن تكون خطيرة جدًّا بالنسبة للرضع والأطفال الصغار.