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ارتفاع الوفيات إلى الضعفين خلال أسبوع.. الحصبة تقتل 157 طفلا في دولة أفريقية

طفلة أصيبت بمضاعفات قد تؤدي إلى إصابتها بالعمى بعد إصابتها بالحصبة (رويترز - أرشيف)
17/8/2022-|آخر تحديث: 17/8/202204:34 PM (مكة المكرمة)

أودى تفشي مرض الحصبة بحياة 157 طفلًا في إحدى الدول الأفريقية مع زيادة عدد الوفيات إلى نحو الضعفين خلال أقل من أسبوع واحد، وفق تصريحات رسمية.

والأسبوع الماضي أنحت حكومة زيمبابوي -الدولة الواقعة جنوب شرقي القارة الأفريقية- باللائمة في زيادة عدد الإصابات على طوائف بالكنيسة الرسولية، مشيرة إلى أن الحصبة منتشرة إلى حد كبير بين من لم يتلقوا التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة في زيمبابوي تسجيل بداية ظهور حالات الإصابة الجديدة بالحصبة في البلاد في أبريل/نيسان بمقاطعة (مانيكالاند) الشرقية.

وقالت وزيرة الإعلام في إفادة صحفية بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن العدد الإجمالي للإصابات المشتبه بها على مستوى البلاد قفز من 1036 إلى 2056 حالة في 4 أيام.

وسُجّلت معظم الإصابات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و15 سنة من طوائف دينية ترفض التطعيم بسبب معتقداتها.

وكشفت وزيرة الإعلام أن وزارة الصحة تقوم بتوسيع نطاق برنامج التطعيم قبل افتتاح المدارس في سبتمبر/أيلول، بينما تتواصل الحكومة مع الزعماء التقليديين والدينيين للحصول على دعمهم.

منظمة الصحة تحذر

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن العالم يواجه احتمالات متزايدة لتفشي مرض الحصبة بسبب عدم حصول أكثر من 22 مليون رضيع على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للمرض خلال جائحة كوفيد-19 في 2020.

وأظهر تقرير مشترك للمنظمة الدولية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نهاية العام الماضي، أن حالات الحصبة المسجلة انخفضت بأكثر من 80% العام الماضي مقارنة مع 2019، لكن عدم تطعيم عدد أكبر من الأطفال ضد المرض يجعلهم عرضة للإصابة به.

ويهدد عدم تطعيم نحو 3 ملايين طفل عام 2020 -أكثر من العام السابق عليه وهو أكبر زيادة خلال 20 عامًا- الجهود العالمية للقضاء على المرض الفيروسي الشديد العدوى.

والحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، فانتشارها أكثر من كوفيد-19 وإيبولا والسل والإنفلونزا، ويمكن أن تكون خطيرة جدًّا بالنسبة للرضع والأطفال الصغار.

المصدر : رويترز