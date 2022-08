لتفادي الوصمة.. الصحة العالمية تطلب اقتراح أسماء بديلة لجدري القرود

طلبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، مساعدة من الناس لاقتراح أسماء جديدة لمرض جدري القرود لتخفيف الوصمة التي تترافق مع الاسم الحالي للمرض السريع الانتشار.

وأعربت المنظمة الأممية منذ أسابيع عن قلقها حيال اسم المرض الذي ظهر على الساحة العالمية في مايو/أيار الماضي.

ويحذّر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكّل وصمة من جهة، لحيوانات القرود التي تؤدي دورًا صغيرًا في انتشاره، ولقارة أفريقيا من جهة أخرى، التي غالبًا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.

📍This group of global experts – convened by WHO – agreed on new names for #monkeypox virus variants, as part of ongoing efforts to align the names of the monkeypox disease, virus, and variants—or clades—with current best practices. https://t.co/G375WraUz0

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 13, 2022