دراسة تكشف سر الشعور بالإرهاق الشديد بعد قضاء يوم طويل في المكتب

كشفت دراسة حديثة عن سبب شعور الإنسان بالإرهاق الشديد بعد يوم طويل في العمل حتى ولو كان جالسًا أمام الحاسوب طوال الوقت، حيث يقول العلماء إن مادة كيميائية سامة تبدأ بالتراكم في الدماغ بعد نشاطه لمُدد طويلة، فيتحول الدماغ نحو إجراءات لا تتطلب الكثير من الجهد لتجنب تداول هذه المادة الكيميائية (الغلوتامات).

ويتجلى هذا الأمر في صورة تناقص الرغبة في مواصلة العمل أو ما يُعرف بالإرهاق المعرفي، كما يقول علماء الأعصاب من جامعة (Pitié-Salpêtrière) في باريس.

يقول الدكتور ماتياس بيسيجليون -الذي قاد الدراسة- إن النظريات السابقة تشير إلى أن التعب هو نوع من الوهم الذي يصنعه الدماغ ليجعلنا نتوقف عما نفعله ونتحول إلى نشاط أكثر إرضاءً.

This is a fascinating study on the physiological impact of thinking hard and a possible mechanism for the fact that most knowledge workers have about 4 good hours in them a day. https://t.co/86UQB622JE

— Kate Arms (@Kate_Arms) August 13, 2022