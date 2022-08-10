كشف تقرير بمجلة (ميدي سيت) الفرنسية عن نتائج تشير إلى أن الصحة البدنية مفتاح الصحة العقلية، فالنشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي قد يساعد على تجنب الاضطرابات العقلية.

وأشار التقرير إلى أن تناول الأطعمة البروتينية والعضوية فضلًا عن استهلاك عدد كبير من الفواكه والخضروات الموسمية والبقوليات يؤثر بشكل إيجابي على صحة العقل، كما أن الاعتدال في تناول القهوة وضبط مواعيد النوم والمشي في الهواء الطلق كلها عوامل تحافظ على سلامة العقل والإدراك.

كما وجدت مراجعة منهجية لأكثر من 20 دراسة أجريت عام 2017 في 10 دول أن الأنماط الغذائية الصحية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، ووصفت هذه المراجعة نظامًا غذائيًّا متوازنًا يتضمن تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأحماض الدهنية وزيت الزيتون والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وبينما تتأثر الصحة العقلية بالنظام الغذائي الصحي، فقد وجد الباحثون أيضًا أن العناصر الغذائية الرئيسية يمكن أن تؤدي دورًا في الصحة العقلية. فعلى سبيل المثال، أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا سيئًا قد يكون لديهم مستويات منخفضة من بعض العناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والزنك والفيتامينات (ب 6) و(ب 12) و(د)، وقد يؤدي انخفاض مستويات هذه العناصر الغذائية إلى زيادة القلق وزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب.

وأهم ما أوصى به التقرير أنه من الضروري أن نتعود على قول كلمة “لا”، وألا نرد على الهاتف أو الرسائل النصية على الفور.

وعلى صعيد آخر، وجدت دراسة قام بها باحثون من معهد تنمية الشباب بجامعة جورجيا الأمريكية، أن المستويات المنخفضة من الإجهاد النفسي كضغط الدراسة لامتحان أو التحضير لاجتماع مهم في العمل يمكن أن تساعد على تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والسلوكيات المعادية للمجتمع.

وعلى الرغم من الأعراض الصحية السلبية التي يسببها الضغط العصبي، فإن هناك بعض الأعراض الإيجابية التي تفيد الدماغ تنتج من الضغط العصبي ولكن في حال كانت مستويات منخفضة إلى معتدلة، إذ أشار الباحثون إلى أن الإجهاد الطبيعي وليس المبالغ فيه قد يكون بمثابة تحصين ضد تأثير المشكلات في المستقبل.