عيد الأضحى.. أضرار اللحوم الحمراء على من هم فوق سن الخمسين

ظلت اللحوم الحمراء موضوع نقاش بين من يرى أنها غير صحية ويجب تجنبها، ومن يرى أنها مفيدة ويمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي متوازن. ويحتدم هذا النقاش كل عام في موسم اللحوم بمناسبة عيد الأضحى.

ونشرت مجلة “إيت ذيس” الأمريكية للتغذية المخاطر المحتملة للحوم الحمراء مع التقدم في العمر، وتساءلت هل يمكن من هم في الخمسينيات من العمر الاستمتاع بها بشكل منتظم، أم أن العواقب الصحية المحتملة لها محفوفة بالمخاطر؟

الكوليسترول في الدم

على الرغم من أن اللحوم الحمراء لذيذة، فإنه من المعروف أنها تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

وتحتوي اللحوم الحمراء على دهون مشبعة أكثر من المنتجات الحيوانية مثل الدجاج والأسماك.

يساهم ارتفاع الكوليسترول بمرور الوقت في الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لمجلة “ميديكال نيوز توداي”، وغالبًا ما يكون سبب أمراض القلب التاجية هو تراكم الكوليسترول المفرط على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى انسداد الدم في القلب.

ونظرًا إلى أن الكوليسترول يمكن أن يصبح أزمة مع تقدم العمر، فقد يساعد تقليل تناول اللحوم الحمراء على تجنّبه.

يقصر الحياة

في عام 2012، نشر باحثون من جامعة هارفارد دراسة في دورية أرشيف الطب الباطني، أفادت بأن أولئك الذين تناولوا المزيد من اللحوم الحمراء لديهم معدلات وفيات أعلى نسبة أكثر من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلص الباحثون بعد 28 عامًا من البحث إلى أن كل وجبة إضافية من اللحوم الحمراء -تؤكل يوميا- يمكن أن تزيد خطر الوفاة بنسبة 13%، بل إن استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة زاد هذا النسبة إلى 20%.

البروتين

للحوم الحمراء بعض الفوائد، إذ إنها مليئة بالبروتين، ويوجد حوالي 25 غرامًا من البروتين في كل 100 غرام من اللحم المفروم، و27 غرامًا من البروتين في كل 100 غرام من شريحة لحم مشوية.

وأفاد تقرير المجلة الطبية، أنه من المهم للشخص أن يستهلك ما يكفي من البروتين خاصة مع التقدم في العمر. ولكن بسبب مخاطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بتناول الكثير من اللحوم الحمراء، فلا تزال جمعية القلب الأمريكية توصي بالحصول على البروتين من خلال اللحوم الخالية من الدهون أو المصادر النباتية.

مشاكل في الكلى

يزداد خطر إصابتك بأمراض الكلى مع تقدمك في العمر، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى، فربما لا تكون اللحوم الحمراء الخيار الأفضل.

وفقًا لـ”ميديكال نيوز توداي”، قد يستفيد المصابون بمرض الكلى المزمن من مقاطعة اللحوم الحمراء أو التقليل منها، وذلك لأن أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى يواجهون صعوبات في معالجة الفوسفات، مما يعني أنهم ينبغي أن يقلّلوا من كميات الفوسفات في طعامهم.