لماذا يجب على الأمهات التحلي بالشجاعة ونزع الهاتف من أطفالهن؟ (فيديو)

أوصت دراسة لجامعة جنوب أستراليا بنزع الهاتف من يد الأطفال إذا استمر وقتًا طويلًا، وجعلهم يلعبون ويتمرنون على عزف الموسيقى، والمشاركة في نشاطات رياضية واجتماعية.

وخلصت الدراسة التي أجريت على أكثر من 61 ألف طفل (ما بين 4 و9 سنوات) إلى أن الوقت الطويل الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات الأجهزة الذكية يؤثر سلبًا في صحتهم النفسية وحالتهم المزاجية، وأكد الباحثون ضرورة العمل على ضمان وصول الأطفال للمرافق الرياضية والمشاركة في النشاطات الفنية.

ووجد البحث أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة والأنشطة الأخرى -أو يتواصلون مع أصدقائهم بعد المدرسة- يكونون أكثر سعادة وصحة مقارنة بأولئك الذين يظلون ملتصقين بشاشات الأجهزة الذكية.

وأثناء الدراسة، حلّل الباحثون بيانات من 61 ألفًا و759 طالبًا مدرسيًا لتقييم متوسط ​​عدد الأيام في الأسبوع التي شارك خلالها الأطفال في أنشطة مختلفة، وقياسها مقابل عوامل الرفاهية مثل السعادة والحزن والقلق والمشاركة والتفاؤل وتنظيم المشاعر والرضا عن الحياة.

وتوصّل الباحثون إلى أن معظم الطلاب يشاهدون التلفزيون حوالي 4 أيام من الأسبوع الدراسي، ويقضون حوالي 3 أيام في الأسبوع في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق المعهد الأسترالي للصحة والرعاية، يعاني 1 من كل 7 أطفال (ما يعادل حوالي 560 ألف طفل) من اضطراب في الصحة العقلية.

وأوضح القائمون على الدراسة أن هذه البيانات تكشف كيف يمكن لبعض الأنشطة أن تعزز الصحية العقلية للأطفال؟ في حين أن بعض النشاطات الأخرى -وخاصة الشاشات- يمكن أن يضر بصحتهم العقلية والبدنية.