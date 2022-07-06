مع الحكيم.. ماذا يفعل نقص فيتامين “د” في الدماغ؟ (فيديو)

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة أستراليا على الدماغ، أن نقصا حادا في فيتامين (د) قد يؤدي إلى تدهور المخ والإصابة بالخرف، وهو ما دفع الباحثين إلى التحذير من خطورة نقص هذا الفيتامين في جسم الإنسان.

وأكدت نتائج الدراسة التي نشرها موقع (ساينس ديلي) المتخصص في العلوم والصح، أهمية الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د) لحماية الدماغ من التدهور المعرفي.

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من الفيتامين مرتبطة بانخفاض حجم المخ وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأن حوالي 17٪ (ما يقرب من واحد من كل 5) من حالات الخرف يمكن الوقاية منها عن طريق زيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم.

ووفقًا لجامعة جنوب أستراليا، حللت الدراسة الجينية بيانات 294 ألف و514 مشاركًا لفحص تأثير المستويات المنخفضة من فيتامين (د) وخطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

ونظرا لأن نقص فيتامين (د) شائع نسبيًا، فإن النتائج التي توصلت إليها الدراسة لها آثار مهمة على مخاطر الخرف، إذ لاحظ الباحثون أن ما يصل إلى 17٪ من حالات الخرف يمكن تجنبها عن طريق زيادة مستويات فيتامين (د) لتكون ضمن النطاق الطبيعي.