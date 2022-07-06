أطباء جلدية: هذه أسوأ 11 نوعا من الأطعمة على صحة البشرة

هل تعلم أن أطعمة بعينها تؤدي إلى ظهور “حَبّ الشباب” أو تسريع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد؟ إليك 11 نوعًا من الأطعمة يقول أطباء إنه من الأفضل تجنبها للحفاظ على نضارة البشرة، وفق موقع (إيت ذيس) المتخصص في التغذية.

تقول طبيبة الأمراض الجلدية ميشيل غرين “نعلم جيدًا أن البيئة والجينات وكيفية عنايتنا بالبشرة هي عوامل تؤثر على مظهر بشرتنا، لكن الأمر الأقل شهرة هو أن الطعام الذي نتناوله يؤدي دورًا في مظهر بشرتنا وملمسها أيضًا”

وتوضح “هناك بعض الأطعمة التي قد تسبب ضررًا أكبر مما ندرك، فالوجبات السريعة ومنتجات الألبان والسكريات والشوكولاتة والأطعمة المقلية جميعها لديها القدرة على الإسهام في تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد وحَبّ الشباب وتفاوت لون البشرة”.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والنترات التي تؤدي إلى الالتهابات” كما يقول طبيب الأمراض الجلدية يورام هارث، ومنها النقانق واللحم المقدد والبيبروني وغيرها.

اللحوم الدهنية

تقول ميشيل غرين إن تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن يسهم في تكوين حَبّ الشباب لأن قطع اللحم الدهنية ترتبط بتركيزات عالية من عامل نمو الأنسولين الذي يحفز إنتاج الهرمونات الجنسية (الأندروجينات) التي تؤدي إلى زيادة في إنتاج الدهون وتكوين حَبّ الشباب.

وبدلًا من اللحوم الدهنية، تقترح الدكتورة ميشيل تناول قطع لحم أقل حجمًا وبروتينات قليلة الدهون مثل الدجاج والسمك والديك الرومي.

حليب الأبقار ومنتجات الألبان الأخرى

يشير الدكتور هارث إلى أن “الأبحاث تُظهر أن تناول كمية كبيرة من منتجات الألبان (خاصة حليب البقر) يمكن أن يسبب ظهور حب الشباب”.

ويضيف “لقد ثبت أن منتجات الألبان من حليب البقر (مثل الزبادي والجبن) تزيد من عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1)، مما يؤدي إلى زيادة حجم الغدة الدهنية في الجلد وزيادة إنتاج الدهون وزيادة انتشار حب الشباب”.

ويوضح “من المثير للاهتمام أن الحليب القليل الدسم والخالي من الدسم يسبب ظهور حب الشباب أكثر من الحليب العادي، ويمكن أن يكون السبب هو ارتفاع نسبة السكر في منتجات الألبان القليلة الدسم”.

وإذا كنت ملتزمًا بالحفاظ على منتجات الألبان في نظامك الغذائي، فتأكد من أن الأنواع منخفضة السكر.

بروتين مصل اللبن

تقول طبيبة الأمراض الجلدية وخبيرة التجميل (أنا غاونش) إن بروتين مصل اللبن (Whey Protien) قد يسبب ظهور حب الشباب، إذ تزيد المشروبات التي تحتوي على هذا البروتين من إنتاج الأندروجين وهذا يحاكي هرمون التستوستيرون، مما قد يؤدي إلى خلق بيئة مثالية لتكسّر الجلد وحب الشباب، من خلال زيادة إنتاج الزيوت وبالتالي زيادة فرصة الإصابة ببكتيريا حب الشباب.

وجبات الميكروويف

ترتبط وجبات الميكروويف بتلف الجلد لأن المواد البلاستيكية تذوب في الوجبات، مما يتسبب في امتصاص الجسم للسموم البلاستيكية بحسب بعض الأطباء. كما تميل وجبات الميكروويف أيضًا إلى أن تكون مالحة، مما قد يؤثر على عامل الأنسولين ويكون له تأثير سلبي على البشرة.

المايونيز

المايونيز غني بزيوت أوميغا 6 الغنية، ويحفز عمليات الالتهاب، مما يضر بمظهر البشرة.

المخبوزات المحلاة

على الرغم من كونها لذيذة فالمخبوزات -مثل الكعك والدونات وغيرها- مليئة بالسكر، مما قد يسهم في تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد. والأنظمة الغذائية التي تحتوي على تركيزات عالية من السكر والكربوهيدرات المصنعة لديها القدرة على التأثير سلبًا على إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة وفقًا للأطباء.

المقرمشات المملحة

نظرًا لمحتواها العالي من الصوديوم، يمكن أن تدمر هذه المقرمشات بشرتك، فالملح والمكونات الأخرى فيها تعمل على تجفيف البشرة، مثلها مثل الكحول والقهوة مما يسهم في تكوين التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الأطعمة المحلاة صناعيًّا

يقول اختصاصي الأمراض الجلدية بمدينة نيويورك هادلي كينغ إن المحليات الصناعية قادرة على التأثير على الهرمونات بنفس الطريقة تأثير السكر العادي، وبالتالي قد تسهم أيضًا في ظهور حب الشباب.

ويضيف “نعتقد أنها تعزز إفراز الأنسولين وإنتاج الهرمونات (مثل IGF-1) الذي يُعرف بأنه مساهم رئيسي في تطور حب الشباب”. وتشمل الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على مواد تحلية صناعية كل شيء من الحلوى إلى الآيس كريم وحتى بعض أنواع دقيق الشوفان الفوري.

الخبز الأبيض

الكربوهيدرات المكررة -مثل الخبز الأبيض- هي واحدة من أكبر المساهمين في عملية تُعرف بـ (glycation)، وهي عملية يرتبط فيها السكر بالكولاجين، حيث يصبح الكولاجين صلبًا وقابلًا للتشقق.

وينصح الأطباء بتناول خبز الحبوب الكاملة بدلًا من الأبيض، فبالإضافة إلى عدم كونه مصدرًا للكربوهيدرات المكررة، فهو أيضًا مصدر كبير للألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع

السكر (الذي يحتوي على مؤشر غلايسيمي مرتفع) هو عدو الكولاجين في الجلد، سواء في الأطعمة المصنعة مثل: رقائق البطاطس المقلية وألواح الحلوى اليومية والصودا.

ويؤدي السكر إلى ارتفاع مستويات الأنسولين مما يسبب الالتهاب وتلف الجذور الحرة، كما يؤدي ارتفاع الجلوكوز في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة التي تسهم في الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدقيقة.

وتُظهر الدراسات التي أجريت على مرضى السكري ضعف مرونة الجلد وبطء التئام الجروح وتسارع شيخوخة الجلد، وظهور التجاعيد والبقع البنية.