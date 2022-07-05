شوارع خالية مجددًا.. فرض حجر على نحو مليوني شخص شرقي الصين بسبب كورونا

فرضت الصين حجرًا على 1.7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي بشرق البلاد بعد الإبلاغ عن نحو 300 إصابة جديدة أمس الاثنين، مع عودة ظهور فيروس كورونا في مناطق معينة.

وأعلنت بلدتان في المقاطعة هما (سيشيان) و(لينغبي) عن إغلاق شمل أكثر من 1.7 مليون شخص لا يسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لإجراء اختبار فيروس كورونا.

وبثت وسائل إعلام صينية، لقطات لشوارع خالية في سيشيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع صفوف طويلة أمام مراكز الاختبار علمًا بأن هذا هو سادس اختبار يخضع له السكان في غضون أيام.

وأبلغت وزارة الصحة عن 287 حالة إيجابية جديدة في أنهوي يوم أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 1000 حالة في المقاطعة خلال أيام.

وحثّ حاكم المقاطعة، السلطات المحلية على الإسراع في إجراء فحوص الكشف وفرض الحجر الصحي والإبلاغ عن الإصابات في أقرب وقت ممكن.

وأبلغت مقاطعة جيانغسو المجاورة عن 56 حالة جديدة في 4 مدن أمس الاثنين، في حين لا يزال عدد الحالات منخفضا في البلاد مقارنة بدول أخرى.

وتعتزم السلطات الحد من انتشار الفيروس قدر الإمكان بسبب محدودية الموارد الطبية في بعض المناطق وتدني معدل التطعيم نسبيًّا بين المسنّين.

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ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية تأثيرًا عميقًا في اقتصاد العملاق الآسيوي، والتخفيف الملحوظ الوحيد الذي اتخذته السلطات في الأسابيع الأخيرة هو خفض الحجر الصحي عند الوصول إلى الصين إلى 10 أيام بدلًا من 21 يومًا.

وتتبع الصين سياسة صارمة لاحتواء الفيروس من خلال تكثيف فحوص الكشف عن الإصابة والحجر الصحي الإلزامي والعزل بمجرد ظهور حالات قليلة.

ويعود الوباء للظهور في أنهوي في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الصيني ببطء منذ أوائل يوليو/ تموز بعد إنهاء العزل الذي استمر عدة أشهر في شنغهاي.

يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه إجمالي الإصابات بالعالم 550 مليون إصابة، بحسب ما ذكرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت بيانات للجامعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 550 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز 6 ملايين و340 ألف وفاة، وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها في العالم إلى 11 مليار و767 مليون جرعة.