الصحة العالمية: أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القرود في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها سجلت حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القرود في العالم حتى 30 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت فضيلة شايب -المتحدثة باسم المنظمة- إن أعداد المصابين ارتفعت بنسبة تجاوزت 55.9% عما كانت عليه في الإحصاء قبل الأخير يوم 22 يونيو البالغ 3413 إصابة.

وأضافت أن المنظمة الدولية تواصل مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدري القرود للحد من العدوى.

وأشارت إلى أنه من غير المقرر عقد اجتماع ثانٍ للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول الموضوع، بعد اجتماعها الأول في 23 يونيو.

ورأت منظمة الصحة، الأسبوع الماضي، أن تفشي جدري القرود رغم أنه يثير قلقًا بالغًا، فإنه “لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا”، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن للمنظمة أن تعلنه.

ولا تزال أوربا -إلى حد بعيد- المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس مع 85% من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة.

وجرى رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القرود منذ مايو/أيار خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن الفيروس.

وأفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أن “غالبية الإصابات المسجلة تتعلق برجال مثليين، إلا أن الفئات الضعيفة الأخرى مهددة أيضًا”.

وأوضحت “سُجلت إصابات قليلة لدى الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة”.

ويعود تاريخ ظهور المرض إلى 1970، وهو من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو 40 عامًا لكنه أقل خطورة منه، وهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة.

ويتسبب المرض في بادئ الأمر بارتفاع في درجة حرارة الجسم ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور، ويكون في أكثر الأحيان حميدًا ويُشفى المريض عمومًا بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.