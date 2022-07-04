“مع الحكيم”.. إذا لم تستطع رفع يدك فوق كتفك فسارع إلى الطبيب (فيديو)

ترتبط مشاكل الكتف عادة بالحد من نطاق الحركة، كما يمكن أن تسبب إصابات الكتف آلامًا شديدة خاصة عند القيام بحركات معينة كمحاولة رفع الذراع فوق الرأس أو رمي الأشياء.

وهذا ما أكده الطبيب الأمريكي الدكتور (بريت بارنز) استشاري العظام وجراحة الكتف في مركز دوك الطبي في قطر، حيث قال إنه إذا لم يتمكن الشخص من رفع ذراعه بزاوية 180 درجة فوق رأسه فيجب عليه المسارعة إلى الطبيب.

وأضاف الدكتور لبرنامج (مع الحكيم) أن ألم الكتف يميل غالبًا إلى التفاقم ليلًا، إذ يشعر المريض بألم حارق قد يوقظه من النوم أو يصعّب عليه النوم أصلا.

ونظرًا إلى أنه من الصعب تحريك عضلات الكتف المصابة، فقد يشعر المريض بتصلب في مفصل الكتف. ولإصابات الكتف أسباب عديدة، من أهمها الإفراط في الأعمال الروتينية أو الجلوس في أوضاع خاطئة فترات طويلة.

ووفقًا لضيف البرنامج فإن بعض إصابات الكتف يمكن علاجها في المنزل من خلال الراحة بضعة أيام مع وضع أكياس من الثلج على المكان المصاب. كما يمكن أن يقوم الطبيب بتثبيت الكتف في مكانه إذا لزم الأمر ورفعه فوق مستوى القلب.

غير أن بعض الأعراض تحتاج إلى تدخل طبيب محترف على الفور، ومن أهمها: تشوه مفصل الكتف، وعدم القدرة على استخدام الكتف على الإطلاق، وتورم مفصل الكتف فجأة، وتخدر الذراع أو اليد.

وبالنظر إلى تشريح مفصل الكتف، فإن هناك العديد من الأسباب المحتملة لآلام الكتف، من بينها تمزق العضلات والتهاب الأوتار وهشاشة العظام.

وأوضح الدكتور بارنز أن موقع ألم الكتف يمكن أن يساعد الطبيب على تحديد الجزء المصاب من المفصل، مشددًا على المسارعة إلى طلب المساعدة الطبية عند عدم القدرة على حمل الأشياء أو استخدام الذراع، أو عدم القدرة على رفع الذراع طوعًا بشكل طبيعي.

وأضاف أن ألم الكتف الذي يحدث في الليل أو أثناء الراحة، فضلا عن ألم الكتف الذي يستمر أكثر من بضعة أيام، يعد علامة بارزة على وجود إصابة شديدة في الكتف.

كما أوصى بالتشخيص الفوري لكل مريض تظهر عليه أعراض الحمى واحمرار الجلد وسخونته حول مفصل الكتف.

ونظرًا إلى وجود العديد من الأسباب المحتملة لآلام الكتف فإن “التشخيص يعتمد بنسبة 70% على ما يشعر به المريض وعلى مكان الألم، فضلا عن التاريخ المرضي للشخص المصاب” على حد قوله.

خطوات العلاج

بالنسبة للعديد من آلام الكتف الشائعة، فإن العلاج الأولي هو إراحة المفصل للسماح للالتهاب أو التهيج بالشفاء، لكن الدكتور بارنز شدد على توخي الحذر عند إراحة المفصل، إذ يمكن أن تؤدي الراحة الطويلة إلى تصلبه.

وغالبًا ما تُستخدم عبوات الثلج لتقليل التورم والألم الناتج عن إصابة الكتف الحادة، كما يلعب العلاج الطبيعي دورًا مهمًّا في علاج آلام الكتف لزيادة قوة المفصل واستعادة القدرة على الحركة ومساعدة المريض على العودة إلى مستوى نشاط ما قبل الإصابة.

وأضاف الطبيب أن من أكثر الأدوية المستخدمة لتخفيف آلام الكتف وتورمه شيوعًا مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وحقن الستيرويد (الكورتيزون، وهو دواء ستيرويد قوي يقلل الالتهاب في المفاصل).

وفي بعض الحالات ربما تكون هناك حاجة إلى تدخل جراحي إذا لم تنجح الإجراءات السابقة أو إذا كانت إصابة الكتف شديدة من البداية.