9 نصائح طبية لحماية الأطفال في العطلة الصيفية

تُعد العطلات الصيفية من أكثر الأوقات التي تجعل الأطفال عرضة للأخطار الصحية، إذ يفضّل الكثير منهم قضاء أوقات فراغهم خارج المنزل، ومع حلول الصيف وبداية موسم العطلات تتعاظم مسؤوليات الأسر تجاه أطفالها.

ولقضاء إجازة خالية من المتاعب الصحية، يقدّم طبيب الأطفال أحمد أبو الكاس مجموعة من النصائح للأسر، تتعلّق بحماية أطفالهم ووقايتهم من الأخطار خلال عطلات الصيف.

1- الحرص على استخدام الأطفال كريمات واقية للشمس عند الذهاب إلى مناطق ساحلية، على أن تكون جديدة الصنع، وتُدهَن قبل نصف ساعة بغرض السباحة والتجول في الخارج أيضًا.

2- استخدام الواقيات والكريمات المرطبة للجلد للحماية من الحشرات.

3- توفير خافضات الحرارة والأدوية المضادة للإسهال، لأن نزول الأطفال للمسابح قد يسبب لهم الإسهال، فالأفضل أن يجهز الوالدان هذه الأدوية خلال الإجازة.

4- تجهيز أدوية الأطفال المصابين بأمراض مزمنة مثل الربو والحساسية والصرع وغيرها، تلافيًا لحدوث مضاعفات بسبب انعدام العلاج في الوقت المناسب.

5- اختيار أماكن الإجازة والترفيه التي تتوافر فيها رعاية صحية وإسعافات أولية.

6- تفضيل الملابس القطنية والواسعة خيار جيد للأطفال، خاصة لتفادي الرطوبة عند الذهاب إلى البحر.

7- الحرص على حليب الأم للأطفال حديثي الرضاعة، وتجهيز كميات وافرة من حليب التغذية للأطفال الذين لا يفضلون حليب الأم، خاصة إذا كانت فترة العطلة طويلة.

8- توفير خيارات كافية للأطفال الذين يتعلقون بألعابهم، لأنها قد تفيدهم عند نومهم مساء على سبيل المثال.

9- استخدام النظارات الشمسية أو الطبية المناسبة للأطفال، لأنها تحمي أعينهم من الأشعة الضارة.