الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن وفيات جدري القرود في أوربا

حذّر المكتب الأوربي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من أنه يتوقع المزيد من الوفيات المرتبطة بجدري القرود بعد تقارير عن تسجيل أولى الوفيات خارج أفريقيا، مع التشديد على أن المضاعفات الخطيرة للمرض ما زالت نادرة.

وقالت كاثرين سمولوود -كبيرة مسؤولي الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في أوربا- في بيان “مع استمرار انتشار مرض جدري القرود في أوربا، نتوقع المزيد من الوفيات”.

وأكدت كاثرين أن الهدف يجب أن يكون “وقف انتقال العدوى بسرعة في أوربا ووقف تفشي المرض”، ولكنها شددت مع ذلك على أنه في معظم الحالات يُشفى المرضى من دون الحاجة إلى العلاج.

وأضافت “الإبلاغ عن وفيات بسبب جدري القرود لا يغيّر تقييمنا لتفشي المرض في أوربا. نعلم أنه على يُشفى من تلقاء نفسه في معظم الحالات، لكنع مع ذلك يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة”.

