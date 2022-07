إسبانيا تسجل ثاني وفاة بجدري القرود في أوربا وإعلان الطوارئ في نيويورك وسان فرانسيسكو

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل ثاني وفاة جراء الإصابة بفيروس جدري القرود، هي الثانية في أوربا والثالثة خارج أفريقيا بعد تسجيل حالة في البرازيل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، أن عدد الإصابات المسجلة في إسبانيا بلغ 4 آلاف و298، وهو الأعلى عالميا.

ولفت البيان إلى أن 120 شخصا من إجمالي المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبها، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية بسبب استمرار انتشار مرض جدري القرود.

وكتبت هوكول على تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة “أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القرود”.

وأضافت أن كل 4 حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة، توجد إحداها أو أكثر في نيويورك.

This Executive Order enables us to respond more swiftly, and allows health care professionals to take additional steps that will help get more New Yorkers vaccinated.

I am declaring a State Disaster Emergency to strengthen our ongoing efforts to confront the monkeypox outbreak.

وسجلت نيويورك حتى 29 يوليو/ تموز ما مجموعه 1383 إصابة مؤكدة بجدري القرود، وفقا للموقع الإلكتروني لإدارة الصحة في الولاية.

وفي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أعلنت السلطات أن مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة، ابتداءً من الأول من أغسطس/ آب المقبل.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في سان فرانسيسكو الدكتور غرانت كولفاكس، في بيان، نحن بحاجة لأن نكون مستعدين، وهذا الإعلان سيسمح لنا بخدمة المدينة بشكل أفضل من خلال تسريع الموارد للاستجابة للحالات المتزايدة بسرعة.

وأبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن قفزة في حالات جدري القرود في عموم الولايات المتحدة، وعن 261 إصابة في سان فرانسيسكو وحدها.

وتجاوز عدد الإصابات بجدري القرود في الولايات المتحدة في الوقت الحالي أكثر من 4 آلاف و600 حالة، مقارنة بـ200 حالة قبل شهر، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

San Francisco Declares state of emergency over "mo Pox" – or is it "Pride Pox?"

The city has 261 cases, out of about 800 in California and 4,600 nationwide, according to the San Francisco Department of Public Health

“San Francisco is an epicenter for the country."

— Ron Gilbert (@gilb71050222) July 29, 2022