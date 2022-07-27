نصائح للحفاظ على صحة الجلد من أشعة الشمس

يستخدم الجلد ضوء الشمس للمساعدة في تصنيع فيتامين (د) المهم لتكوين العظام، لكنْ ثمة جانب سلبي للأمر، إذ يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تسبب أضرارًا جسيمة للجلد.

وتحتوي الطبقة الخارجية من الجلد على صبغة الميلانين، التي تحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

ويمكن أن تحرق الأشعة الجلد وتقلل من مرونته، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

ويسمرّ الناس بسبب أشعة الشمس التي تجعل الجلد يُنتج المزيد من الميلانين ويصبح لونه أغمق، ويتلاشى الاسمرار عندما تنتقل خلايا جديدة إلى سطح الجلد وتنسلخ الخلايا المدبوغة.

ويرى الأطباء أن بعض أشعة الشمس يمكن أن يكون جيدًا طالما تُوفّر حماية جيدة، إلا أن التعرض المفرط لها يمكن أن يسبب حروق الشمس.

وتخترق الأشعة فوق البنفسجية طبقات الجلد الخارجية وتضرب الطبقات العميقة منه، والتي يمكن أن تُتلف أو تقتل خلايا الجلد.

وينصح الأطباء الأشخاص -وخاصة أولئك الذين ليس لديهم الكثير من الميلانين والذين يعانون من حروق الشمس بسهولة- بحماية أنفسهم.

ويمكنك حماية نفسك من خلال تغطية المناطق الحساسة بطبقة سميكة من واقي الشمس، والحد من وقت التعرض الإجمالي، وتجنب أشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا والساعة 2 ظهرًا.

وذهبت مراجعة دراسة نشرتها مجلة (ميدلاين بلاس) في 2021، إلى أن التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية على مدى سنوات عديدة هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد، واعتبرت الكشف المبكر والمستمر عامل أساسي للعلاج.

وللتغلب على هذه المشاكل الجلدية الموسمية وتفاديها، قدّم الطبيب التركي شفيق بكير -اختصاصي الأمراض الجلدية بمستشفى “دويغو” الخاص في إسطنبول- مجموعة نصائح للحفاظ على صحة الجلد وسلامته خلال فصل الصيف.

ونصح الطبيب بتجنب وضع مساحيق التجميل تحت أشعة الشمس الحارقة، مع الاحتماء بالأماكن المظللة في فترات الظهيرة، واختيار ملابس هادئة الألوان وساترة لكل الجسد، مع استخدام القبعات ونظارات الشمس في الخارج.

وشدد شفيق بكير على عدم ارتداء ملابس السباحة الرطبة لفترات طويلة، لأنها تؤدي إلى انتشار الفطريات في الأماكن الحساسة من الجسم.

وأوضح ضرورة تجديد كريمات الوقاية من الشمس بعد الذهاب إلى البحر أو أحواض السباحة خلال ساعات النهار، مع اختيار الشواطئ النظيفة وأحواض السباحة المعقمة بشكل جيد.

ونصح الطبيب باختيار كريمات الوقاية من الشمس بعناية حسب نوع الجلد، واستخدامها قبل الخروج بنحو 30 دقيقة على الأقل، مع استخدام كريمات أو زيوت للحفاظ على صحة الشعر، خاصة إذا كان مصبوغًا أو من النوع الجاف.

وأوصى بعدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين منعًا لانتقال أو تكوّن أي فطريات جلدية أو مظاهر تحسس، والاستحمام بمياه نظيفة عقب السباحة واستخدام مستحضرات الترطيب بعد الاستحمام بما يناسب نوع البشرة.

ونصح أيضًا بالعناية بالأظافر، مفضّلًا أن تكون قصيرة ومرطَّبة بكريمات مناسبة بعد الاستحمام لحمايتها من الكسر.

وتساعد مكملات الكولاجين -وهو بروتين موجود بشكل طبيعي في أجسامنا- الشعر والجلد والأظافر. وينضب إنتاج الكولاجين الطبيعي مع التقدم في السن، مما يسبب الخطوط الدقيقة وفقدان المرونة وضعف الشعر والأظافر.