“الفحم النشط” وإنقاص الوزن.. دراسة تكشف كيف يساعد على التخلص من الدهون (فيديو)

اكتشف فريق من قسم تنظيم التمثيل الغذائي بجامعة شينشو في اليابان، أن تناول مكملات الفحم النباتي النشط قبل الأطعمة الدهنية يساعد على التخلص من الدهون ويمنع زيادة الوزن، وفقًا لتجارب أجريت على الفئران.

ولاحظ الباحثون أن الفحم النشط الصالح للأكل لم يتسبب في تلف الغشاء المخاطي للمعدة أو الرئتين، بل بدا أن لديه قدرة على امتصاص السموم البولية والأحماض الصفراوية في الأمعاء، كما أنه يمتص الغازات ويعالج انتفاخ البطن إضافة إلى خفض الكوليسترول وتحسين وظائف الكلى.

وغالبًا ما يؤدي استعمال كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان العالية الدسم المنتشرة حاليًّا، إلى السمنة والمشاكل الصحية المرتبطة بالوزن. وقد تم تصنيف أكثر من 40% من السكان البالغين في الولايات المتحدة وحدها، على أنهم يعانون من السمنة المفرطة، وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ما هو الفحم النشط؟

الفحم النشط هو عبارة عن مسحوق أسود عديم الرائحة والمذاق يستخدم علاجًا لأمراض مختلفة منذ عصور، والآن يعد الفحم النشط أداة طبية شائعة لعلاج الجرعات الزائدة من المخدرات، كما يستخدم أيضًا علاجًا طارئًا مضادًّا للسموم، فضلا عن استخدامه مزيلًا للروائح ومنقّيًا للمياه.

وأصبحت مكملات الفحم النباتي شائعة في الآونة الأخيرة في علاج الغازات وانتفاخ البطن، وخفض الكوليسترول، وتحسين وظائف الكلى، حتى إن بعض الناس يزعمون أن الفحم يمكن أن يبيّض الأسنان ويعالج صداع الكحول.

ولاحظ الباحثون أنه عند إضافة الفحم النشط الحمضي إلى النظام الغذائي العالي الدهون للحيوانات، كان مقدار الوزن الذي يكتسبه كل فأر هو نفس المقدار الذي يكتسبه تقريبًا أي فأر يعتمد نظاما غذائيا عاديا.

وعلاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن كمية حمض الصفراء، والكوليسترول، والدهون الثلاثية، والأحماض الدهنية في البراز زادت بما بين ضعفين و4 أضعاف.

ويعتقد معدو الدراسة أن تناول مكملات الفحم النشط الحمضي قبل أو أثناء تناول الأطعمة الدهنية يمكن أن يمنع زيادة الوزن، وذلك من خلال إزالة المزيد من المواد الضارة في النظام الغذائي الدهني من الجسم.

وأضاف الفريق أن هذه النتائج تشير إلى قدرة مكملات الفحم النشط على منع حالات السمنة والسكري وأمراض الكبد الدهنية على المدى الطويل.