مسؤولة أوربية: على دول الاتحاد “التحرك الآن” لمواجهة موجات كورونا في الشتاء

قالت مفوضة الاتحاد الأوربي للصحة وسلامة الغذاء إنه يتعين على دول التكتل البدء في الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في الخريف والشتاء، في حين سُجّلت عشرات الإصابات في بطولة عالمية بأمريكا.

وأشارت المفوضة الأوربية ستيلا كيرياكيدس إلى “زيادة مقلقة” في حالات تفشي المرض في العديد من دول الاتحاد، وحذرت من أن الجائحة لم تنته بعد.

وقالت لراديو قبرص “خلال الشهرين الماضيين، كنا نستعد لفصلي الخريف والشتاء، ونحن ندرك تمامًا أن الموجة الوبائية القادمة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب وغزو أوكرانيا، والتضخم”.

وقالت ستيلا، وهي قبرصية، إن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم على 60 عامًا وللفئات المعرضة للإصابة.

وقالت “يجب أن تكون هذه الأشهر تحضيرية.. بحيث تكون أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الإنفلونزا الموسمية”.

