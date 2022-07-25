مسؤولة أوربية: على دول الاتحاد “التحرك الآن” لمواجهة موجات كورونا في الشتاء

قالت مفوضة الاتحاد الأوربي للصحة وسلامة الغذاء إنه يتعين على دول التكتل البدء في الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في الخريف والشتاء، في حين سُجّلت عشرات الإصابات في بطولة عالمية بأمريكا.

وأشارت المفوضة الأوربية ستيلا كيرياكيدس إلى “زيادة مقلقة” في حالات تفشي المرض في العديد من دول الاتحاد، وحذرت من أن الجائحة لم تنته بعد.

وقالت لراديو قبرص “خلال الشهرين الماضيين، كنا نستعد لفصلي الخريف والشتاء، ونحن ندرك تمامًا أن الموجة الوبائية القادمة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب وغزو أوكرانيا، والتضخم”.

وقالت ستيلا، وهي قبرصية، إن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم على 60 عامًا وللفئات المعرضة للإصابة.

وقالت “يجب أن تكون هذه الأشهر تحضيرية.. بحيث تكون أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الإنفلونزا الموسمية”.

European Union member states should start preparing now for a new wave of the #COVID19 pandemic in autumn and winter, European Commissioner for Health and Food Safety Stella Kyriakides said on Monday pic.twitter.com/QWgAsnrSFJ — RoINTEL (@RoINTEL) July 25, 2022

تحذير من خريف وشتاء “صعبين”

وفي الأسبوع الماضي، حذر المكتب الأوربي لمنظمة الصحة العالمية من خريف وشتاء “صعبين”، وسط انتشار موجة صيفية من الإصابات بكوفيد-19 وانخفاض عمليات مراقبة المرض في الدول الأعضاء.

جاء ذلك بعدما تضاعف عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء أوربا 3 مرات خلال الأسابيع الستة الماضية، مما يشير إلى “تحدّ كبير” يواجه نظام الرعاية الصحية في القارة بقية العام، وفقا للمكاتب الأوربية لمنظمة الصحة العالمية.

ورافقت التحذير دعوة المنظمة البلدان إلى “معالجة الثغرات فورًا في مراقبة الجائحة وتتبّعها والاستجابة لها لتجنّب وفيات واضطرابات شديدة”.

وطالبت منظمة الصحة بإطلاق استراتيجية كوفيد-19 لفصلي الخريف والشتاء “بهدف المساعدة على الاستعداد لموجات العدوى المقبلة”.

إصابات في بطولة عالمية

وفي الولايات المتحدة، أظهرت نتيجة الفحوص التي أجريت على المشاركين ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًّا في يوجين، إصابة حوالي 58 شخصًا قبيل ختام المسابقات الثماني النهائية، وفقًا لمنظمي البطولة.

وأعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى جاكي بروك -دويل في يوجين، أمس الأحد، أنه في الإجمال كانت نتيجة فحوص عشرة رياضيين إيجابية، من بينهم ثلاثة أجبروا على الانسحاب قبل أن يخوضوا منافساتهم.

ومنذ بدايتها في 15 يوليو/تموز الجاري، شارك حوالي 1700 رياضي في بطولة العالم في ولاية أوريغون في غرب الولايات المتحدة.