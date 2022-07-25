فائدة كبيرة للقرفة لمرضى السكري من النوع الثاني.. تعرف عليها

يعرف داء السكري من النوع الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعا، بأنه حالة لا ينتج فيها البنكرياس كمية كافية من الإنسولين، ولا تستجيب الخلايا لهذا الهرمون على النحو الصحيح ومن ثم تمتص كمية قليلة من السكر.

وكشفت دراسة جديدة أن بعض التوابل يمكن أن تعزز حساسية الإنسولين، وهي النقيض لمقاومته، وأنها تتميّز بسلامة كافة العوامل المسؤولة عن عملية انتقال جزيء السكر من الدم إلى داخل الخلية التي تحتاج إليه.

وأظهرت الدراسة الذي نشرت نتائجها صحيفة “ديلي إكسبرس” أن القرفة يمكن أن تعزز مثل هذه النتائج المرجوة.

والقرفة هي بهار حلو ولاذع مشتق من اللحاء الداخلي لأغصان أشجار القرفة البرية التي تنمو في المناطق الاستوائية عبر جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأشارت الأبحاث إلى أن القرفة يمكن أن تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الإنسولين.

واستشهد موقع Diabetes.co.uk بدراسة وجدت أن تناول “غرام واحد فقط من القرفة يوميا يمكن أن يزيد حساسية الإنسولين ويساعد على إدارة داء السكري من النوع الثاني”.

كما نقل الموقع عن دراسة سريرية نُشرت في مجلة Diabetes Care Journal تشير إلى أن لحاء القرفة يحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وقد يقلل عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الموقع أن تناول جرعة يومية من غرام واحد أو 3 غرامات أو 6 غرامات، يقلل نسبة الجلوكوز في الدم أو الدهون الثلاثية أو البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول السيئ والكوليسترول الكلي بعد 40 يوما بين 60 مصابا بالسكري في منتصف العمر.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل حديث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن 6 غرامات من القرفة تبطئ إفراغ المعدة، وتقلل بشكل كبير ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات من دون تأثير في الشبع.

التأثير في أمراض أخرى

وللقرفة تأثيرات في مجموعة من الحالات والأمراض، منها القدرات الإدراكية، حيث تحتوي القرفة على مواد كيميائية نباتية تعزز قدرة الدماغ على الاستفادة من الجلوكوز.

كما أن القرفة تحتوي على مادة سينامالديهيد، وهي مسؤولة عن نشاطها المضاد للميكروبات، ويمكن أن تمنع نمو بكتيريا الليستيريا والإشريكية القولونية في المنتجات الغذائية.

ويعتقد أن المكونات النشطة -مثل سينامالديهيد وحمض سيناميك- تعمل على حماية القلب؛ بسبب قدرتها على إنتاج أكسيد النيتريك، بالإضافة إلى الخاصية المضادة للالتهابات المرتبطة بها.

كما اقترحت مراجعة منهجية أجريت لـ3 دراسات أن القرفة يمكن أن تسبب انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي، وكذلك الانبساطي.