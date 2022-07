الاتحاد الأوربي يوافق على لقاح دنماركي مضاد لجدري القرود واليابان ترصد أولى الإصابات

أكدت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بجدري القرود في البلاد، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المصاب رجل ثلاثيني يعيش في العاصمة طوكيو.

يأتي ذلك في حين وافقت المفوضية الأوربية على توسيع استخدام لقاح مجموعة الأدوية الدنماركية “بافاريان نورديك” (Bavarian Nordic) لمكافحة جدري القرود، وفق ما أعلنته الشركة اليوم الاثنين.

Bavarian Nordic receives European approval of extension of vaccine label to include #monkeypox https://t.co/I0nWNb4kIL

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، السبت، أعلى مستوى من التأهب في محاولة لاحتواء تفشي جدري القرود الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدًا -معظمها في أوربا- و5 وفيات في أفريقيا.

وصدر الضوء الأخضر من بروكسل بعدما منحت الهيئة الأوربية للأدوية (EMA) موافقتها الجمعة على استخدام لقاح “إمفانكس” (Imvanex) ضد جدري القرود، علمًا بأنه معتمد منذ عام 2013 في الاتحاد الأوربي ضد الجدري البشري.

📢EMA has recommended extending the indication of the smallpox #vaccine #Imvanex to include protecting adults from the #monkeypox disease.

👉https://t.co/Ca9N1srXMp pic.twitter.com/rRqcNSms2o

— EU Medicines Agency (@EMA_News) July 22, 2022