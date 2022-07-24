الفاكهة والاكتئاب.. علاقة جديدة يكشفها العلم

كشف باحثون من جامعة “أستون” البريطانية أن الأشخاص الذين يأكلون الفاكهة بشكل معتاد ومتكرر أقل عرضة لأعراض الاكتئاب ويتمتعون بصحة عقلية أفضل.

وأشار الباحثون في دراسة جديدة إلى أن تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة تعزز وظائف الدماغ وتعمل على تحسين الصحة العقلية والشعور بالرفاهية.

وأوضحت الدراسة أن عدد المرات التي يتناول فيها الشخص الفاكهة يكون أكثر تأثيرًا على الصحة العقلية من الكمية الإجمالية للفاكهة المستهلكة على مدار الأسبوع.

وعلى الجانب الآخر، وجدت الدراسة أن الأشخاص المعتادين على المقليات والوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس، معرّضون لمزيد من القلق وتزيد لديهم الهفوات العقلية اليومية كالنسيان (أو الفشل الإدراكي الذاتي) وانخفاض الصحة العقلية بشكل عام.

وأثناء الدراسة قام فريق البحث بفحص 428 بالغًا في المملكة المتحدة، وبشكل أكثر تحديدًا كانوا يبحثون عن جميع الروابط بين عادات الأكل (الفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة) والصحة العقلية.

وبعد حساب العوامل الديموغرافية ونمط الحياة بما في ذلك الصحة العامة والعمر والتمارين الرياضية، كشف التحليل أن كلًا من الفواكه الغنية بالمغذيات والوجبات الخفيفة المالحة التي تفتقر إلى المغذيات لها علاقة بالصحة النفسية، ومن المثير للاهتمام عدم وجود علاقة مباشرة بين استهلاك الخضروات والصحة العقلية.

وعلى الرغم من أن كلًا من الفواكه والخضروات غنية بمضادات الأكسدة والألياف والمغذيات الدقيقة الأساسية التي تعزز وظائف الدماغ، فإن هذه العناصر المغذية يتم فقدان معظمها أثناء الطهي، ونظرًا لأن الفاكهة عادة ما يتم تناولها نيئة، فقد يفسر ذلك تأثيرها الأقوى على الصحة النفسية.