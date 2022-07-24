الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القرود

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة بمرض جدري القرود في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الصحة تسجيل 3 حالات جديدة بالدولة لجدري القرود وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض، وأوصت الوزارة بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

ورصدت الإمارات أول حالة إصابة بالمرض في 24 مايو/أيار الماضي، وأعلنت مطلع يونيو/حزيران ارتفاع الإصابات بجدري القرود إلى 8 حالات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن جدري القرود بات يشكل حالة طوارئ عالمية، وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.

ووفقًا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سُجلت أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، حتى 20 يوليو/تموز الجاري.

واكتُشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدري القرود في أوائل مايو، ثم انتشر بعد ذلك في أنحاء العالم، وشكلت أوربا بؤرته.

واتخذ غيبريسوس الإجراء الأول من نوعه في هذا التصنيف، رغم عدم وجود توافق في الآراء بين الخبراء العاملين في لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس المذكور، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

%98 من الحالات بين الشواذ

واكتُشف جدري القرود لدى البشر عام 1970، وفي معظم حالاته يكون المرضى رجالًا شواذّ جنسيًّا.

وأكدت دراسة نُشرت الخميس الماضي في مجلة “نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين” -هي الكبرى في هذا الموضوع، وتستند إلى بيانات من 16 دولة مختلفة- أن الغالبية العظمى (95%) من الحالات الحديثة تم نقلها أثناء اتصال جنسي، وأن 98% من الحالات سُجلت لدى رجال مثليين أو ثنائيي الجنس.