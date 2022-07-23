جدري القرود.. رصد أول إصابتين بين الأطفال في أمريكا وترقُّب لإعلان منظمة الصحة حالة التأهب

قالت السلطات الصحية الأمريكية، أمس الجمعة، إنه تم لأول مرة رصد إصابتين بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنها رصدت إصابة طفلين بالفيروس وإنه ليس هناك ارتباط بين هاتين الإصابتين، ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل. وأضافت الوكالة أن الطفلين المصابين في حالة طيبة ويتم علاجهما.

ويسبب جدري القرود أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وينتقل المرض بشكل رئيسي من خلال الاختلاط الوثيق.

تأهُّب

ويُنتظر أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم السبت، ما إذا كان يجب على المنظمة إطلاق أعلى مستويات التأهب لديها في مواجهة تفشّي جدري القرود، أم لا.

يأتي ذلك في وقت سُجلت فيه أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، وفقًا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) حتى تاريخ 20 يوليو/ تموز.

وترجع إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مسؤولية إعلان حال طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى منظمة الصحة.

وكتب الأستاذ في قانون الصحة الأمريكي ومدير مركز منظمة الصحة العالمية لقانون الصحة لورنس غوستن مساء الجمعة على تويتر “جدري القرود خرج عن السيطرة ولا يوجد سبب قانوني أو علمي أو صحي لعدم إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا”.

واكتُشفت الزيادة غير العاديّة في حالات الإصابة بجدري القرود في أوائل مايو/ أيار ثم انتشر بعد ذلك في أنحاء العالم وشكلت أوربا بؤرته.

%98 من الحالات بين الشواذ

ويُعتبر جدري القرود الذي اكتُشف لدى البشر عام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980، وفي معظم حالاته يكون المرضى رجالا شواذّ جنسيًّا، وأغلبهم شباب يعيشون بشكل رئيسي في المدن، وفقًا لمنظّمة الصحة العالمية.

وأكدت دراسة نُشرت الخميس في مجلة “نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين” -هي الكبرى في هذا الموضوع، وتستند إلى بيانات من 16 دولة مختلفة- أن الغالبية العظمى (95%) من الحالات الحديثة تم نقلها أثناء اتصال جنسي وأن 98% من الحالات سجلت لدى رجال مثليين أو ثنائيي الجنس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “يمثل أسلوب الانتقال هذا في الوقت نفسه فرصةً لتنفيذ تدخلات صحية عامة مستهدفة”، وحذّر من أن “هناك قلقا حقيقيا من أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال قد يتعرضون للوصم أو اللوم على خلفية الارتفاع المفاجئ في الحالات”، مما يجعل تعقب المرض ووقفه “أمرًا أكثر صعوبة”.

لقاحات

وقالت وكالة الأدوية الأوربية (إي إم إيه) الجمعة إنها وافقت على استخدام لقاح للجدري البشري، لتوسيع استخدامه ضد انتشار مرض جدري القرود، وهذا اللقاح أصبح مستخدمًا بالفعل لهذا الغرض في كثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا.

وتعمل وكالة الصحة الأممية بالتوازي مع الدول الأعضاء والخبراء لتعزيز عمليات البحث والتطوير حول الفيروس.

وأعلنت شركة “بافارين نورديك” الدنماركية، وهي المختبر الوحيد الذي ينتج لقاحا مُجازًا لمكافحة جدري القرود، الثلاثاء أنها تلقّت طلبية بـ1.5 مليون جرعة، ستسلم معظمها في عام 2023 لدولة أوربية لم تُسمّها، كما طلبت الولايات المتحدة 2.5 مليون جرعة إضافية.