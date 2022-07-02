مع الحكيم.. هكذا تؤدي الضغوط النفسية اليومية إلى تدهور الجهاز المناعي قبل الأوان (فيديو)

يمكن للشيخوخة المناعية المرتبطة بالعمر أن تتسبب في تسريع تدهور الجهاز المناعي، ومن ثم يُعد فهم التفاوتات الصحية المرتبطة بالعمر ضروريًّا، خصوصًا مع زيادة عدد كبار السن في العالم.

وأشارت دراسة أمريكية جديدة إلى أن أنواعًا معينة من الضغوط النفسية اليومية وتطورات الحياة المؤلمة يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الجهاز المناعي قبل الأوان بسبب ضعف الخلايا المناعية.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا، فإن الضغط العصبي في شكل أحداث مؤلمة وضغوط الوظيفة يُسرّعان شيخوخة الجهاز المناعي، مما قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الناجمة عن عدوى مثل كوفيد-19.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أن العملية تتسارع بسبب عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي السيئ وقلة التمارين الرياضية، وكلاهما مرتبط بالضغط الاجتماعي كذلك.

ويُعد كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب المناعة، وهي حالة يبدأ فيها الجهاز المناعي بالضعف والاحتواء على عدد كبير من خلايا الدم البيضاء المتضائلة بدلًا من الخلايا الجديدة، لذلك فإن نمط الحياة غير النشط والنظام الغذائي غير الصحي قد يعجّل شيخوخة الجهاز المناعي.

ووجد الباحثون أن الذين شعروا بتوتر منتظم خلال حياتهم كانت لديهم نسبة أعلى من خلايا الدم البيضاء مقارنة بمن لديهم درجة إجهاد أقل.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر بدرجة زائدة يميلون إلى اتباع نظام غذائي غير صحي ولا يواظبون على ممارسة الرياضة، مما يفسر جزئيًّا سبب تسارع الشيخوخة المناعية لديهم.